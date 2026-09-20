Fauda, uno de los thrillers israelíes de mayor proyección internacional, regresa a Netflix después de una espera de más de tres años. La temporada 5 vuelve a poner a Doron Kavillio frente a una operación de alto riesgo, aunque esta vez el conflicto también estará marcado por las consecuencias psicológicas de la guerra.

La nueva entrega se estrena el 8 de septiembre de 2026 y cuenta con 11 episodios de alrededor de 40 minutos. Lior Raz vuelve como protagonista y cocreador junto con Avi Issacharoff, mientras que Omri Givon dirige la temporada.

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Los nuevos capítulos fueron escritos después de un largo proceso de producción atravesado por los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra. Los guionistas ya trabajaban en la temporada cuando ocurrieron los ataques y decidieron modificar la historia para incorporar sus consecuencias en los personajes.

De qué trata Fauda, temporada 5

La historia principal transcurre dos años después del 7 de octubre de 2023. Doron intenta recuperarse del trastorno de estrés postraumático y comienza la temporada asistiendo a terapia para procesar lo vivido.

Fauda 5 se ve atravesada por los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, una nueva amenaza interrumpe ese proceso. La misión de venganza no autorizada de un viejo amigo en Marsella, Francia, termina arrastrándolo a una peligrosa operación encubierta. Doron y sus antiguos compañeros deberán intentar impedir un ataque contra Israel mientras enfrentan sus propios traumas.

“Vemos guerreros quebrados más que guerreros que quieren ir a la batalla todo el tiempo”, explicó Raz sobre el enfoque de los nuevos capítulos.

Aunque la mayor parte de la temporada se desarrolla en 2025, dos episodios retroceden hasta el 7 de octubre de 2023 y muestran cómo los personajes atravesaron aquella jornada y sus consecuencias inmediatas.

Los creadores aclararon que no buscaron reconstruir los hechos como un documental, sino insertar a los protagonistas ficticios dentro de ese contexto.

El trauma y la venganza detrás de la nueva temporada

La quinta entrega introduce como uno de sus ejes el concepto árabe “tha’r”, que hace referencia a una forma de venganza de sangre asociada con la obligación de responder por la muerte de un familiar.

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Issacharoff explicó que incluso consideraron llamar a la temporada Fauda Tha’r. La idea funciona como punto de partida para explorar si la venganza modifica realmente la situación de los personajes o solamente alimenta un nuevo ciclo de violencia.

Doron intenta recuperarse del trastorno de estrés postraumático y comienza la temporada asistiendo a terapia para procesar lo vivido.

El giro también está relacionado con el origen de la propia serie. Fauda —palabra que significa “caos” en árabe— fue creada por Raz e Issacharoff, quienes sirvieron en unidades de élite israelíes. Desde su estreno en 2015, la ficción sigue a una unidad encubierta israelí y las operaciones que realiza en el conflicto israelí-palestino.

La temporada 4 llegó a Netflix en enero de 2023. Los nuevos episodios se estrenaron primero en Israel durante 2026 y ahora tendrán distribución internacional a través de Netflix.

Cómo es el reparto de Fauda, temporada 5

La serie mantiene a varios de sus protagonistas históricos y suma dos incorporaciones internacionales destacadas.