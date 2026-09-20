Ryan Gosling saltando desde vehículos, atravesando explosiones y recibiendo golpes mientras intenta recuperar a Emily Blunt, nada menos. Profesión peligro (The Fall Guy) utiliza todos los recursos del cine de acción para poner en primer plano a quienes normalmente permanecen fuera de cámara: los dobles de riesgo.

Estrenada originalmente en 2024, la película acaba de incorporarse al catálogo de Netflix y dura 2 horas y 6 minutos.

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Está dirigida por David Leitch, responsable de Deadpool 2, Atómica y Tren bala, y cuenta con un elenco destacado.

De qué trata Profesión peligro

Colt Seavers es un experimentado doble de riesgo que sufre un grave accidente durante una filmación. El episodio afecta su confianza y lo lleva a abandonar tanto su profesión como a Jody Moreno, la camarógrafa con la que estaba comenzando una relación.

Profesión peligro utiliza todos los recursos del cine de acción para poner en primer plano a los dobles de riesgo.

Tiempo después recibe una propuesta para regresar. Jody está dirigiendo Metalstorm, su primera gran película, y necesita especialistas para completar una superproducción de ciencia ficción. La posibilidad de reencontrarse con ella convence a Colt de volver a un set.

Sin embargo, existe otro problema. Tom Ryder, la estrella de la película y actor para quien Colt trabajó durante años, desapareció misteriosamente. La productora Gail Meyer le encarga encontrarlo antes de que el estudio descubra lo ocurrido y cancele el rodaje.

El tráiler oficial de The Fall Guy.

La búsqueda convierte al doble en protagonista de una aventura real. Colt queda involucrado en una conspiración mientras intenta descubrir qué pasó con Ryder y, al mismo tiempo, recuperar la relación con Jody.

Un homenaje a los dobles de acción

La elección de David Leitch como director tiene un significado especial. Antes de convertirse en realizador, trabajó durante más de dos décadas como doble y coordinador de riesgo, incluso reemplazando a Brad Pitt en diferentes producciones.

Esa experiencia atraviesa toda la película. Profesión peligro utiliza explosiones, persecuciones, choques, caídas, peleas y vehículos para mostrar el trabajo necesario detrás de las secuencias que habitualmente terminan asociadas únicamente con las grandes estrellas.

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La producción incluso consiguió un récord Guinness durante el rodaje. El especialista Logan Holladay realizó ocho vueltas y media con un automóvil mediante una maniobra conocida como cannon roll, superando una marca que permanecía vigente desde 2006.

La serie de los años 80 que inspiró la película

La historia parte de The Fall Guy, serie creada por Glen A. Larson y emitida entre 1981 y 1986 durante cinco temporadas. Su protagonista era Lee Majors, quien interpretaba también a Colt Seavers.

La película acaba de incorporarse al catálogo de Netflix y dura 2 horas y 6 minutos.

En aquella versión, Colt trabajaba como especialista cinematográfico y aprovechaba sus habilidades para desempeñarse además como cazarrecompensas. La película modifica considerablemente esa premisa, aunque conserva personajes, referencias y el espíritu de las escenas de riesgo.

La crítica destacó precisamente ese aspecto y definió la producción como un homenaje al oficio de los especialistas. También resaltó la química entre Gosling y Blunt y la combinación de acción con comedia romántica.

Cómo es el reparto de Profesión peligro