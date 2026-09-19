Saltar desde una montaña y utilizar un traje con alas para planear a enorme velocidad puede parecer una escena creada para una película de acción. Sin embargo, la historia que cuenta La fiera ocurrió realmente y tiene detrás las muertes de varios deportistas españoles que compartieron durante años su pasión por las actividades extremas.

Tras su paso por los cines, la película dura 1 hora y 53 minutos y está disponible en Netflix. La dirigió Salvador Calvo, responsable de 1898. Los últimos de Filipinas, con guion de Alejandro Hernández.

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Sus protagonistas son los reconocidos Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre.

De qué trata La fiera

La película sigue principalmente a Carlos Suárez, un apasionado de la escalada que descubre una disciplina capaz de llevar todavía más lejos su búsqueda de emociones: el salto BASE con traje de alas.

Sus amigos Darío Barrio y Armando del Rey también quedan atrapados por esa sensación de volar. Juntos comienzan a enfrentarse a saltos cada vez más exigentes mientras intentan compatibilizar esa pasión con sus trabajos, familias y relaciones personales.

La sucesión de tragedias marcó al grupo y se convirtió años después en el punto de partida de la película.

A ellos se suman otros dos nombres fundamentales, Álvaro Bultó y Manolo Chana. Los cinco formaron parte de un círculo de deportistas que compartió durante años actividades de alto riesgo.

La historia real detrás de La fiera

Entre los protagonistas reales había figuras conocidas en España. Álvaro Bultó era aventurero y presentador de televisión especializado en deportes extremos, mientras que Darío Barrio había alcanzado popularidad como cocinero y era propietario de un restaurante en Madrid.

El tráiler de la película La Fiera. en Netflix.

Bultó murió en agosto de 2013, mientras practicaba wingfly en los Alpes suizos. Tenía 51 años. Armando del Rey se encontraba con él durante aquel último vuelo.

Menos de un año después, en junio de 2014, Darío Barrio murió durante el Festival Internacional del Aire de El Yelmo, en Jaén. El cocinero realizaba un salto BASE con traje de alas precisamente durante un homenaje dedicado a Bultó.

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La sucesión de tragedias marcó al grupo y se convirtió años después en el punto de partida de la película. Armando del Rey es actualmente el único de los cinco amigos retratados que continúa con vida.

La tragedia que también alcanzó al rodaje

La historia adquirió una dimensión todavía más dolorosa durante la realización de la película. Carlos Suárez participó en el proyecto como asesor, ayudando a reconstruir las experiencias y la relación entre aquellos amigos.

La fiera dura 1 hora y 53 minutos y está disponible en Netflix.

Pero el 1° de abril de 2025, mientras la película todavía se encontraba en producción, murió a los 52 años en un accidente practicando salto BASE en La Cabrera, cerca de Madrid.

Su muerte convirtió a Armando del Rey en el único superviviente del grupo. Tanto él como Suárez habían colaborado directamente con los responsables de La fiera para conseguir que la historia mantuviera una estrecha relación con los acontecimientos reales.

Cómo es el reparto de La fiera