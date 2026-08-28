Antes de convertirse en una de las figuras políticas más conocidas del siglo XX, Ernesto “Che” Guevara fue un joven estudiante de medicina que recorrió Sudamérica junto a su amigo Alberto Granado.

Ese viaje es el corazón de Diarios de motocicleta, la premiada película que está disponible en Prime Video y que tiene a Rodrigo de la Serna en uno de sus papeles más recordados.

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El film estrenado en 2004 dura 2 horas y 6 minutos y fue dirigido por el brasileño Walter Salles, quien dos décadas después ganaría el Oscar a Mejor Película Internacional por Aún estoy aquí.

De qué trata Diarios de motocicleta

La historia comienza en 1952, cuando Ernesto Guevara tiene 23 años y todavía estudia medicina. Junto a Alberto Granado, bioquímico de 29 años, decide iniciar un viaje de miles de kilómetros por América Latina a bordo de una vieja motocicleta Norton 500 a la que llaman “La Poderosa”.

El plan inicial tiene mucho de aventura juvenil. Pero los problemas mecánicos pronto los obligan a abandonar la moto y continuar el recorrido utilizando distintos medios de transporte.

Rodrigo de la Serna junto a Gael García Bernal en Diarios de motocicleta.

Argentina, Chile y Perú forman parte de un itinerario durante el cual los dos amigos conocen realidades muy diferentes a las propias. El contacto con trabajadores, campesinos, pueblos originarios y enfermos modifica progresivamente la mirada de Guevara sobre el continente.

La película evita concentrarse en el futuro revolucionario de Guevara y pone el foco en el proceso personal que comienza a transformar su manera de observar las desigualdades sociales.

El viaje real detrás de la película

El guion de José Rivera se apoyó principalmente en Notas de viaje, de Ernesto Guevara, y Con el Che por Sudamérica, de Alberto Granado.

El tráiler de la película Diarios de Motocicleta.

Salles convirtió esos testimonios en una película de viaje que combina paisajes latinoamericanos con pequeños encuentros humanos.

El rodaje atravesó diferentes países y buscó reproducir parte del recorrido que los verdaderos protagonistas habían realizado medio siglo antes.

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El trabajo obtuvo reconocimiento internacional. Diarios de motocicleta recibió dos nominaciones al Oscar: Mejor Guion Adaptado y Mejor Canción Original. También consiguió premios BAFTA y Rodrigo de la Serna ganó el Cóndor de Plata a Mejor Actor Protagónico.

La canción de Jorge Drexler que hizo historia en los Oscar

Uno de los mayores hitos de la película ocurrió gracias a “Al otro lado del río”, compuesta e interpretada por el uruguayo Jorge Drexler.

El tema ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2005 y se convirtió en la primera canción en español en conseguir el premio.

El tema “Al otro lado del río” interpretado por el uruguayo Jorge Drexler ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2005.

La ceremonia dejó además una historia particular. Los productores decidieron que Drexler no interpretara su propia composición durante la gala y eligieron a Antonio Banderas y Carlos Santana. Cuando finalmente ganó, el músico subió al escenario y, en lugar del habitual discurso, cantó a capela un fragmento de la canción.

Cómo es el reparto de Diarios de motocicleta