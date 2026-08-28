Valentina (20), la hija de Mario Pergolini, tomó una decisión inesperada en Popstars: renunció al reality apenas 48 horas después de superar la tercera etapa, donde había recibido elogios del jurado por su interpretación de “Desafiando al destino”, de María Becerra, y La Reini no le tuvo piedad.

Durante su paso por el programa, Valentina se destacó no solo por su voz, sino también por su presencia escénica. El jurado, compuesto por Ángela Torres, Carlos “Charlie” García y Nicki Nicole, resaltó su potencial y la felicitó por buscar su propio camino, más allá de ser hija de una figura reconocida. “Acá vengo a hacer la mía”, afirmó Valentina, dejando en claro que quería ganarse un lugar por mérito propio.

Foto: captura Telefe

La revelación sobre su parentesco llegó de la mano de Torres, quien mencionó en vivo que la participante era hija del famoso conductor. García la animó a construir su propio nombre y Nico Vázquez, invitado en el jurado, reconoció la dificultad de crecer bajo la sombra de una familia famosa.

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La salida de Valentina se produjo dos días después de avanzar de ronda. En una entrevista a solas frente a las cámaras del programa, explicó: “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”.

Naiara Vecchio contó en Los Profesionales con Flor (El Nueve) que Valentina fue convocada para sumarse a la tercera temporada de En el Barro, la serie que ya le había abierto puertas como actriz. Además, Vecchio señaló que la decisión también estuvo motivada por algunas diferencias con la producción del reality. La joven ya había grabado escenas para la nueva temporada de la serie antes de formalizar su salida de Popstars.

Fotos: capturas Telefe

Mientras en Telefe transmitían la renuncia de Valentina, en el streaming de Telefe, Sofía “La Reini” Gonet, disparaba contra la joven. “Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajo 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija? No soy objetiva con las nepo babies”, lanzó la subcampeona de MasterChef Celebrity.

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