Este jueves se llevó a cabo en el Hotel Hilton la Cena anual en beneficio del Comedor Los Piletones que dirige Margarita Barrientos, y a la que asistieron famosos de la talla de Mirtha Legrand, Fátima Florez y Facundo Arana.

Como habitualmente ocurre, muchos famosos se unieron en esta causa para recaudar fondos en el hotel de Puerto Madero, con el fin de solventar las tareas sociales que Barrientos encabeza desde hace años.

Además de los mencionados, también fueron de la partida, Fernando Burlando, Barby Franco y su hija Sarah, Gabriel Corrado, Débora Pláger, Silvina Escudero, Ale Maglietti, los periodistas de Puro Show, algunos ex participantes de Gran Hermano, Mercedes Ninci y muchos más.

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LAS FOTOS DE LOS INVITADOS A LA CENA ANUAL DE BENEFICENCIA DEL COMEDOR DE MARGARITA BARRIENTOS

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Barby Franco y su hija Sarah (Foto: Movilpress)

Fátima Florez (Foto: Movilpress)

Pochi de Gossipeame, Matías Vázquez y Fernanda Iglesias (Foto: Movilpress)

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

Fátima Florez, Mirtha Legrand y Margarita Barrientos (Foto: Movilpress)

Luisa Albinoni (Foto: Movilpress)

Silvina Escudero (Foto: Movilpress)

Barby Franco y su hija Sarah (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

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