La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo judicial. Mientras el delantero avanza con la firma de un contrato antes del cierre del mercado de pases, sus abogadas presentaron una medida cautelar para que las hijas que comparte con la empresaria asistan a terapia de manera presencial y no virtual, como venían haciendo hasta ahora.

El documento, leído en el programa de streaming de Gustavo Méndez, sostiene que la modalidad por videollamada “no resulta la más adecuada para garantizar un abordaje terapéutico eficaz y la privacidad de ese espacio”.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram y Ciudad)

Debido a eso, el juez Adrián Hagopián intimó a Wanda Nara a que arbitre los medios necesarios para que las niñas concurran personalmente a las sesiones. La abogada Fátima Silva explicó que el pedido apunta a evitar que haya terceros presentes durante la terapia virtual, lo que podría afectar la privacidad de las menores.

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“Le hacen terapia por videollamada para controlarlas porque atrás de la computadora hay alguien escuchando. El juez pide que vayan presencial para que las nenas tengan su ámbito privado con su terapeuta”, detalló.

En caso de que Wanda Nara no acate la orden judicial, podría recibir una multa, sumando otra sanción a las ya impuestas en el marco de la causa. La letrada Silva remarcó que la terapia presencial permite a la profesional observar mejor las reacciones de las niñas.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: redes sociales).

“La terapeuta cuando les hace una pregunta, de forma presencial las puede ver bien cómo reaccionan, el cuerpo, la sonrisa, lo que dicen y cómo. Así sacan una conclusión lo mejor posible”, señaló. Aunque la mediática tiene la posibilidad de apelar la decisión, deberá cumplir con la medida hasta que haya una resolución definitiva.

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