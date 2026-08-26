Ángela Torres atraviesa un presente soñado, tanto en lo profesional como en lo personal. Feliz por su nuevo desafío como jurado de Popstars, donde tendrá la responsabilidad de evaluar a las participantes que buscan convertirse en nuevas figuras de la música, la cantante disfruta además de un gran momento junto a su novio, Marcos Giles.

En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, Ángela contó cuáles son sus sensaciones ante el estreno del reality y reconoció que vive los días previos con una mezcla de “nervios y ansiedad”: “A las chicas las voy a evaluar desde el respeto, desde el amor y aprendiendo de ellas también”, explicó sobre la manera en que encarará su tarea.

Y contó que, después de varios capítulos grabados, ya pudo ser testigo del paso a paso de las participantes: “Estoy viendo el crecimiento que tienen ellas, programa a programa. Y me emociona mucho, me parece que son muy valientes”.

Foto: Instagram (@angelatorres)

“Me emociona ver cómo ponen el corazón en cada gala y ver su crecimiento de pasos agigantados con el tiempo de la tele, que son tiempos absurdos para aprender cosas artísticas. Y el crecimiento de las chicas es una locura”, agregó, con admiración.

A la hora de definir qué tendrá más peso en sus devoluciones, la cantante fue clara: “El talento y la personalidad”, atinó a decir. Y también reveló cuáles son, para ella, las claves para convertirse en una verdadera popstar, especialmente teniendo en cuenta que en este caso se trata de una banda: “Compañerismo, autenticidad y disciplina”, describió.

Pero el gran presente de Ángela no se limita a lo profesional. La artista también atraviesa un momento muy especial junto a Marcos Giles, vínculo que incluso se convirtió en inspiración para su música.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Recientemente presentó “21 de agosto”, una canción inspirada en su relación. La fecha no es casual: coincide con el día en que conoció a Marcos, exactamente un año antes: “La presenté el otro día ahí en Luzu, el 21 de agosto, a un año de haberlo conocido exactamente”, contó emocionada.

La presentación tuvo además un fuerte impacto emocional para ella: “Después cuando me fui al programa me puse a verlo y me dio mucha emoción. Me largué a llorar”, recordó, a flor de piel.

La artista también destacó el acompañamiento que recibió de su compañeros durante ese momento tan especial y aseguró sentirse muy privilegiada por formar parte de ese equipo.

“No le muestro tanto mi música a Marcos, lo va descubriendo medio que con la gente también. Me da vergüenza”.

Uno de los momentos más íntimos de esta historia fue cuando Ángela le mostró “21 de agosto” a Marcos. Según contó, decidió hacerlo en pleno stream: “Él la había escuchado un poquito, pero no entera y se la mostré en vivo”, relató.

Y reveló un detalle muy particular sobre su relación: “No le muestro tanto mi música a Marcos, lo va descubriendo medio que con la gente también. Me da vergüenza”.

¿Por qué? La propia Ángela lo explicó entre risas: “Son temas muy para él. Entonces me da vergüenza y prefiero como fingir demencia y mostrarlas cuando sale”.

“Marcos es un tipazo, me hace muy bien, y me acompaña muy bien también. Me siento muy segura y tranquila”.

Con un presente laboral intenso y una agenda que parece no darle respiro, Ángela aseguró que Marcos es una pieza fundamental para poder transitar esta etapa: “La verdad que muy bien, muy feliz, como muy agradecida. Marcos es un tipazo, me hace muy bien, y me acompaña muy bien también. Me siento muy segura y tranquila”, confesó.

La cantante también destacó que su pareja sabe acompañarla en medio de su exigente presente profesional: “Estoy en un momento en el que laburo sin parar y de verdad tengo poco tiempo de vida. Y él se adapta a eso. Así que es un compañerazo”, declaró, sin escatimar en halagos para el hombre que la conquistó. Y cerró con una declaración que confirma su gran presente: “Estoy muy feliz y enamorada”.

“Estoy muy feliz y enamorada”.

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EL ROMÁNTICO MENSAJE DE ÁNGELA TORRES A MARCOS GILES POR SU CUMPLEAÑOS: “TE MERECES EL CIELO”

Ángela Torres sorprendió a todos con una declaración de amor sin filtros hacia Marcos Giles, en el día en que el streamer y exfutbolista celebró sus 30 años en suelo estadounidense. La artista, que acompaña a su novio en el viaje junto al equipo de Luzu TV, recurrió a Instagram para dedicarle unas palabras que rápidamente se viralizaron entre sus fanáticos.

“Feliz cumple amor de mi vida. Soy la persona más feliz del mundo estando cerca tuyo. Te mereces el cielo y más. Te amo mucho”, escribió Torres junto a una serie de fotos besándose con Giles en Estados Unidos.

El posteo se llenó de comentarios de sus seguidores —los llamados Margelitors— y también de sus propios compañeros, como la fotógrafa Flor Jazmín, quien les agradeció por las imágenes inéditas que compartieron.

"Feliz cumple amor de mi vida. Soy la persona mas feliz del mundo estando cerca tuyo. Te mereces el cielo y más te amo mucho", escribió Ángela Torres Por: Instagram

Marcos Giles cumplió 30 años el 24 de junio, la misma fecha que Lionel Messi, y los festejó en Estados Unidos, en un restaurante, rodeado de sus compañeros de Luzu y de su novia, Ángela Torres.

El cumpleaños coincidió con el viaje del equipo para cubrir la Copa del Mundo, lo que convirtió la celebración en un festejo doble: entre amigos, con trabajo y con amor.

"Feliz cumple amor de mi vida. Soy la persona mas feliz del mundo estando cerca tuyo. Te mereces el cielo y más te amo mucho", escribió Ángela Torres Por: Instagram

La pareja, que nació en el universo de Luzu TV cuando ambos comenzaron a compartir programas, fue shippeada durante meses por compañeros y seguidores antes de confirmar su relación. En enero de 2026, Ángela Torres oficializó el vínculo sentimental con Marcos Giles, y desde entonces no dejaron de mostrarse juntos en redes y en vivo.