Una noche cargada de emoción y música unió sobre el escenario a Ángela Torres y su madre, Gloria Carrá, quienes protagonizaron un momento especial que terminó con una ovación del público.

La joven artista ofrecía un show en vivo cuando sorprendió a los presentes con una invitación inesperada: convocó a su mamá a compartir una canción juntas.

El gesto de la cantante Ángela Torres despertó aplausos inmediatos y transformó el recital en una escena íntima, atravesada por la complicidad familiar y la pasión por la música.

Sobre el escenario, madre e hija se mostraron relajadas y conectadas, intercambiando miradas y sonrisas mientras interpretaban el tema elegido. La emoción se trasladó rápidamente a la audiencia, que acompañó con entusiasmo cada instante del dúo improvisado.

Gloria Carrá cantó con Ángela Torres: su tierno posteo por la noche cargada de emoción | Créditos: Instagram @gloria_carra

ÁNGELA TORRES Y GLORIA CARRÁ CANTARON JUNTAS

Antes de comenzar, Ángela presentó a Carrá con evidente orgullo y dejó en claro el vínculo que las une también desde lo artístico. “Es un honor cantar con ella”, expresó ante los espectadores, generando uno de los momentos más celebrados de la noche.

Gloria Carrá cantó con Ángela Torres: su tierno posteo por la noche cargada de emoción | Créditos: Instagram @gloria_carra

Tras brillar, Gloria publicó en su cuenta de Instagram un emotivo posteo. Acompañó varias fotos con un texto: “Ayer pasó algo muy profundo. Cantamos juntas… pero no era solo una canción. Sentí tu mirada amorosa sosteniéndome. Y ese tejido invisible del amor envolviéndonos, protegiéndonos, acercándonos más que nunca”.

Gloria Carrá cantó con Ángela Torres: su tierno posteo por la noche cargada de emoción | Créditos: Instagram @gloria_carra

Y concluyó: “El amor siempre estuvo. Iluminaste mi mundo el día que naciste y lo seguís haciendo. Gracias, hija, por ese corazón enorme y esa luz que te hace única”.