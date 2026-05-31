Lizy Tagliani abrió las puertas de su casa de campo y el resultado sorprendió a todos: la vivienda bautizada “Familia Nebot” combina madera a la vista, ventanales de piso a techo y ambientes luminosos que convierten cada rincón en un refugio.

La conductora y su pareja, Sebastián Nebot, diseñaron el espacio pensando en la convivencia cotidiana con su hijo, seis perros y dos gatos. Un hogar tan cálido como funcional, donde cada detalle tiene un propósito.

La fachada ya anticipa el espíritu del lugar: dos plantas con madera expuesta, un balcón con barrotes de madera y una chimenea que remite a los refugios alpinos, pero con líneas contemporáneas que actualizan la estética.

La casa de campo de Lizy Tagliani

Nada está librado al azar. Los ventanales amplios son la firma del proyecto: permiten que el verde del exterior entre a cada ambiente y dicte la paleta de colores interior. Paredes en tonos claros y abundante luz natural completan una apuesta decorativa sin sobrecarga.

EL JARDÍN DE LIZY TAGLIANI: EL CORAZÓN DE LA CASA FAMILIAR

El jardín es, sin dudas, el protagonista de la propiedad. Visible desde casi todos los ambientes gracias a los grandes ventanales, el espacio exterior fue pensado para múltiples usos.

La casa de campo de Lizy Tagliani

Un sendero de baldosas de cemento organiza el recorrido y delimita los sectores: descanso, circulación y juego. Para los más chicos, hay una calesita y un arco de fútbol que marcan el uso familiar del patio.

Para las mascotas, la distribución del espacio contempla la libre circulación de los seis perros y los dos gatos que integran la Familia Nebot.

CÓMO ES LA CASA DE CAMPO DE LIZY TAGLIANI

Cerrando el recorrido, la identidad del hogar queda clara: materiales nobles, paleta luminosa y una lógica funcional que no sacrifica la estética.

La casa de campo de Lizy Tagliani Por: Instagram | lizytagliani

Cada ambiente fue pensado como refugio para la rutina diaria de la pareja y su familia. La convivencia entre adultos, un niño y ocho mascotas requería soluciones concretas, y la casa de Lizy Tagliani las tiene.

El nombre elegido, “Familia Nebot”, no es casualidad: sintetiza todo lo que el espacio representa para quienes lo habitan.