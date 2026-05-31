Lizy Tagliani abrió las puertas de su casa de campo y el resultado sorprendió a todos: la vivienda bautizada “Familia Nebot” combina madera a la vista, ventanales de piso a techo y ambientes luminosos que convierten cada rincón en un refugio.
La conductora y su pareja, Sebastián Nebot, diseñaron el espacio pensando en la convivencia cotidiana con su hijo, seis perros y dos gatos. Un hogar tan cálido como funcional, donde cada detalle tiene un propósito.
La fachada ya anticipa el espíritu del lugar: dos plantas con madera expuesta, un balcón con barrotes de madera y una chimenea que remite a los refugios alpinos, pero con líneas contemporáneas que actualizan la estética.
Nada está librado al azar. Los ventanales amplios son la firma del proyecto: permiten que el verde del exterior entre a cada ambiente y dicte la paleta de colores interior. Paredes en tonos claros y abundante luz natural completan una apuesta decorativa sin sobrecarga.
EL JARDÍN DE LIZY TAGLIANI: EL CORAZÓN DE LA CASA FAMILIAR
El jardín es, sin dudas, el protagonista de la propiedad. Visible desde casi todos los ambientes gracias a los grandes ventanales, el espacio exterior fue pensado para múltiples usos.
Un sendero de baldosas de cemento organiza el recorrido y delimita los sectores: descanso, circulación y juego. Para los más chicos, hay una calesita y un arco de fútbol que marcan el uso familiar del patio.
Para las mascotas, la distribución del espacio contempla la libre circulación de los seis perros y los dos gatos que integran la Familia Nebot.
CÓMO ES LA CASA DE CAMPO DE LIZY TAGLIANI
Cerrando el recorrido, la identidad del hogar queda clara: materiales nobles, paleta luminosa y una lógica funcional que no sacrifica la estética.
Cada ambiente fue pensado como refugio para la rutina diaria de la pareja y su familia. La convivencia entre adultos, un niño y ocho mascotas requería soluciones concretas, y la casa de Lizy Tagliani las tiene.
El nombre elegido, “Familia Nebot”, no es casualidad: sintetiza todo lo que el espacio representa para quienes lo habitan.