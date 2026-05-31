Jacob Elordi y Kendall Jenner fueron fotografiados juntos en Hawái, y las imágenes no dejan mucho lugar a la imaginación: la pareja más misteriosa del momento eligió las playas de Kaua’i para escaparse del radar, aunque —como suele pasar— el radar los encontró igual.

Las fotos, publicadas por la cuenta de Instagram litculturemag, muestran al actor de Saltburn y a la supermodelo e integrante del clan Kardashian-Jenner en la misma isla hawaiana.

Las fotos, publicadas por la cuenta de Instagram litculturemag Por: Instagram

Lo que más llama la atención no es solo el viaje, sino la estrategia comunicacional implícita que rodea a esta pareja: ninguno habla, ninguno postea, pero las imágenes aparecen igual.

JACOB ELORDI Y KENDALL JENNER: LA PAREJA QUE SEDUCE SIN DECIR NADA

Elordi viene de protagonizar uno de los fenómenos culturales más comentados de los últimos años con Saltburn, y Jenner continúa siendo una de las figuras más influyentes de la moda y el entretenimiento global.

La combinación de ambos perfiles genera una narrativa aspiracional que las redes consumen sin pausa: él, el actor australiano de físico imponente y perfil hermético; ella, la modelo que domina el arte de la presencia calculada.

Kendall Jenner y Jacob Elordi Por: Instagram

La pareja —si es que ya se los puede llamar así— encarna una estética que define a la nueva generación de celebridades: menos conferencias de prensa, más viajes en avión privado que alguien fotografía desde lejos. En un ecosistema de famosos que sobreexponen cada detalle de su vida íntima, Jenner y Elordi eligieron el silencio como declaración.

KENDALL JENNER Y SU HISTORIAL DE ROMANCES BAJO EL RADAR

No es la primera vez que Kendall Jenner maneja un romance con esta discreción estratégica. La menor de las Jenner tiene un largo historial de relaciones que fueron confirmadas más por paparazzi que por sus propias palabras. El misterio es parte de su marca personal, y en ese juego, Elordi parece un compañero ideal: el actor también esquiva preguntas sobre su vida privada con la misma habilidad con la que compone sus personajes en pantalla.

Por ahora, Hawái quedó como testigo de este capítulo. Las imágenes circulan, las especulaciones crecen y ellos, fiel a su estilo, siguen sin decir nada. En el mundo del entretenimiento actual, eso ya es casi una confirmación.