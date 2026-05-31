Entre neurosis, inseguridades y vínculos atravesados por comparaciones permanentes, Los paranoicos construye una de las comedias dramáticas más sensibles y observacionales del cine argentino de los últimos años.

Protagonizada por un joven Daniel Hendler, junto a artistas como Jazmín Stuart, la película estrenada allá por 2008 rápidamente se transformó en uno de los títulos independientes más valorados de aquella etapa.

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Con una duración de 98 minutos, el film dirigido por Gabriel Medina actualmente brilla como esas joyas ocultas dentro del catálogo de HBO Max.

De qué trata Los paranoicos

La historia sigue a Luciano Gauna, un joven introvertido que trabaja escribiendo guiones para fiestas infantiles mientras intenta desarrollar una carrera como guionista de cine. Su vida transcurre entre rutinas repetidas, inseguridades constantes y una marcada dificultad para vincularse con los demás.

Todo empieza a desordenarse cuando reaparece Manuel, un viejo amigo de la adolescencia que vive en España y parece haber alcanzado el éxito profesional y sentimental que Luciano nunca consiguió. Seguro de sí mismo, carismático y extrovertido, Manuel representa exactamente aquello que Luciano siente que no puede ser.

La película convierte pequeños gestos cotidianos en situaciones profundamente incómodas y humanas.

La presencia de su amigo comienza a alterar el delicado equilibrio emocional del protagonista, especialmente cuando aparecen tensiones vinculadas a la pareja de Manuel y a las frustraciones acumuladas de Luciano.

A partir de situaciones aparentemente simples, la película construye un retrato muy preciso sobre la ansiedad social, la sensación de fracaso y las comparaciones permanentes que condicionan muchos vínculos personales.

Una comedia incómoda y muy reconocible

Uno de los aspectos más celebrados de Los paranoicos es justamente su capacidad para convertir pequeños gestos cotidianos en situaciones profundamente incómodas y humanas.

Lejos de las grandes explosiones dramáticas, la película trabaja sobre silencios, miradas y tensiones mínimas que exponen la fragilidad emocional de los personajes. Gran parte de ese efecto se sostiene en el trabajo de Hendler, quien construye un protagonista lleno de inseguridades pero también de sensibilidad y humor involuntario.

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La crítica destacó especialmente el tono naturalista del film y la manera en que Medina logra observar a sus personajes sin burlarse de ellos.

El cine independiente argentino de fines de los 2000

Estrenada en una etapa especialmente fértil para el cine independiente argentino, Los paranoicos terminó convirtiéndose en una referencia dentro de ese tipo de producciones urbanas, íntimas y centradas en personajes atravesados por crisis existenciales.

El film participó en festivales internacionales y fue muy valorado por su retrato generacional, especialmente entre espectadores jóvenes que se identificaron con la inseguridad y la sensación de desorientación del protagonista.

Otro aspecto interesante es cómo la película trabaja el contraste entre Buenos Aires y Europa. Manuel aparece casi como una fantasía aspiracional para Luciano: alguien que logró escapar, triunfar y construir una vida más interesante lejos de Argentina. Esa diferencia alimenta todavía más las frustraciones y paranoias del personaje principal.

Los paranoicos se encuentra disponible en HBO Max.

Con el paso de los años, la película fue ganando cierto estatus de “film de culto” dentro del cine argentino contemporáneo, especialmente entre seguidores de las comedias dramáticas urbanas.

Cómo es el reparto de Los paranoicos