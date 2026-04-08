Muchas películas volvieron a cobrar sentido o fueron redescubiertas por su temática durante la pandemia. Sin embargo, años antes de que el mundo atravesara el Covid-19, el cine argentino ya había explorado ese escenario con una mezcla de humor negro, paranoia y crítica social en Fase 7.

Dirigida y escrita por Nicolás Goldbart -en su debut como realizador tras trabajar como montajista con figuras como Pablo Trapero y Damián Szifrón-, la película combina ciencia ficción, comedia y thriller en un formato minimalista que se apoya más en los personajes que en los efectos.

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Disponible en plataformas como Apple TV o CINE.AR PLAY, entre las figuras destacadas aparecen Daniel Hendler, Jazmín Stuart y Yayo Guridi, entre otros más que sobresalientes.

De qué trata Fase 7

La historia sigue a Coco y Pipi, una pareja que acaba de mudarse a un edificio en Buenos Aires. Ella está embarazada de siete meses y la convivencia ya presenta tensiones. Pero todo cambia cuando el edificio queda repentinamente en cuarentena por la aparición de un virus mortal.

Una escena de Fase 7, una década antes de la pandemia.

A partir de ese momento, los vecinos quedan aislados sin saber qué sucede afuera, con recursos cada vez más escasos y sin respuestas claras de las autoridades. Lo que comienza como una medida sanitaria pronto se transforma en un escenario de desconfianza, alianzas forzadas y comportamientos extremos.

Con una duración de 95 minutos, el largometraje desarrolla un relato claustrofóbico donde el verdadero conflicto no es solo la enfermedad, sino la reacción humana frente al encierro y el miedo.

Mezcla de géneros poco habitual

Uno de los aspectos más destacados de Fase 7 es su combinación de tonos. La película mezcla comedia negra, ciencia ficción y elementos de terror, sin perder una identidad propia.

Según la crítica especializada, el film logra ser “una simpática y eficaz comedia negra de tono apocalíptico”, con influencias que van desde el cine de John Carpenter hasta referencias a películas europeas de encierro y tensión colectiva.

El tráiler de la película Fase 7.

Lejos de los grandes despliegues visuales, Goldbart apuesta por una historia de bajo presupuesto centrada en pocos personajes y un único escenario. Esa decisión refuerza la sensación de encierro y permite explorar con mayor profundidad las relaciones entre los vecinos.

Además, la ficción introduce un componente satírico al mostrar teorías conspirativas, desinformación y paranoia colectiva, elementos que años después cobrarían una sorprendente vigencia.

Qué dijo la crítica sobre la película

En líneas generales, la película fue bien recibida, con una valoración positiva por su originalidad dentro del cine argentino.

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Las críticas destacaron especialmente su capacidad para mezclar géneros y sostener el interés con recursos limitados. También se valoró el tono irónico y la construcción de personajes extremos pero reconocibles.

Con el paso del tiempo, Fase 7 ganó cierto estatus de película de culto, especialmente por su temática y su mirada anticipatoria sobre situaciones de aislamiento y crisis sanitaria.

Stuart y Hendler en la comedia negra dirigida por Nicolás Goldbart.

Cómo es el reparto de Fase 7

Para su película debut como realizador, Goldbart convocó a figuras de la escena nacional que le aseguren talento y versatilidad. Algunos de ellos son los siguientes: