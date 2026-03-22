La película argentina El otro hermano, dirigida por Adrián Caetano, es un thriller oscuro que combina elementos del policial, el western y el drama social. Estrenada en 2017 y basada en la novela Bajo este sol tremendo de Carlos Busqued, la película con Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler propone una mirada cruda sobre la marginalidad, la violencia y la ambición en un contexto rural.

Con una duración de 112 minutos, el film se puede encontrar actualmente en plataformas como HBO Max, Apple TV y CINE.AR Play, lo que permitió ampliar su alcance al público.

De qué trata El otro hermano

La historia sigue a Cetarti, un empleado público sin trabajo que vive en la apatía hasta que recibe la noticia del brutal asesinato de su madre y su hermano en un pequeño pueblo del Chaco. Sin un vínculo afectivo con ellos, su viaje al lugar está motivado únicamente por la posibilidad de cobrar un seguro de vida.

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Allí conoce a Duarte, un exmilitar con gran poder en la zona, con quien establece una relación ambigua que rápidamente se convierte en una sociedad para obtener ese dinero. A medida que avanza la trama, Cetarti se ve arrastrado a un entramado de corrupción, violencia y negocios turbios en un entorno donde la ley parece no existir.

La película construye un clima opresivo desde el inicio, retratando un universo donde los personajes se mueven por interés y supervivencia, sin lugar para la moral o la redención.

El otro hermano es un thriller oscuro que combina elementos del policial, el western y el drama social.

Una adaptación con el sello de Caetano

La ficción está basada en la novela Bajo este sol tremendo, publicada en 2009, que fue ampliamente celebrada por la crítica. Sin embargo, Caetano no se limita a una adaptación fiel, sino que reinterpreta el material con su propio estilo cinematográfico.

El director, conocido por títulos como Un oso rojo y Bolivia, vuelve aquí a un universo de personajes marginales y situaciones límite, una marca distintiva de su filmografía. En esta ocasión, el relato adquiere una dimensión más extrema, con un tono nihilista que profundiza la sensación de desolación.

Retrato oscuro del interior profundo

Uno de los aspectos más destacados del film es su ambientación en Lapachito, una localidad chaqueña que funciona casi como un personaje más. El paisaje árido y el aislamiento refuerzan la idea de un territorio sin reglas, donde impera la violencia estructural.

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Mezcla thriller, western y drama para construir una narrativa incómoda, que evita concesiones al espectador. Esta combinación, sumada a su tono pesimista, la convierte en una propuesta intensa dentro del cine argentino contemporáneo.

Así, El otro hermano apuesta por incomodar y mostrar lo peor de la condición humana, con una mirada crítica sobre las desigualdades y la corrupción que atraviesan ciertos rincones del país.

La película El otro hermana está dirigida por Adrián Caetano.

Cómo es el reparto de El otro hermano

El elenco está encabezado por figuras destacadas del cine argentino y uruguayo, con interpretaciones que aportan intensidad a la historia: