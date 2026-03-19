La fascinación por la realeza europea y el carisma de las figuras latinoamericanas que lograron conquistar sus tronos vuelve a encender la pantalla. Tras el rotundo éxito de su entrega inicial, la serie biográfica Máxima confirmó su esperado regreso a la plataforma de HBO Max.

Esta nueva etapa de la superproducción neerlandesa, que batió récords de audiencia en América Latina y Europa, se estrena este 19 marzo de 2026 con una tanda de 6 capítulos que prometen profundizar en la intimidad de la corona.

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La producción logra un equilibrio perfecto entre el rigor histórico y el drama palaciego, consolidando a la argentina Delfina Chaves como una estrella de proyección internacional.

Además, como era de esperar, mantiene su despliegue cinematográfico bajo la dirección de Saskia Diesing, Joosje Duk y Rianne Welzijn. El guion, basado en el exitoso libro Máxima Zorreguieta: Madre Patria de Marcia Luyten, continúa bajo la supervisión de Marnie Blok, quien ya trabajó en dramas de época.

De qué trata Máxima temporada 2

Si la primera temporada se centró en el flechazo inicial en Sevilla y los obstáculos que Máxima Zorreguieta debió sortear debido al pasado político de su padre en Argentina, esta segunda entrega se sitúa en el corazón del poder.

La trama comienza con los preparativos de la boda real y se extiende hasta los primeros años de Máxima como princesa de los Países Bajos.

Máxima, Guillermo y la actriz Delfina Chaves.

El eje central ya no es solo el romance, sino la adaptación de una mujer independiente y profesional a una estructura monárquica rígida que no siempre la recibe con los brazos abiertos.

Los nuevos episodios exploran la presión por dar un heredero al trono, la soledad que enfrenta Máxima en un país extranjero de idioma complejo y el constante escrutinio de la prensa internacional.

También aborda la transformación de una economista argentina en un ícono de la diplomacia europea, mostrando los sacrificios personales y las negociaciones políticas que debió realizar para ganarse el afecto del pueblo neerlandés.

Es, en esencia, el relato de una mujer que debe aprender a brillar sin opacar la corona, mientras intenta mantener sus raíces intactas.

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El desafío de la autenticidad y el éxito global

Un dato curioso es la relación real que surgió entre sus protagonistas: Delfina Chaves y Martijn Lakemeier confirmaron su noviazgo durante el rodaje de la primera temporada, algo que se traduce en una química innegable frente a cámara. Esta autenticidad resultó clave para que el público conecte con una historia que, de otro modo, podría parecer un cuento de hadas lejano.

La serie lejos está de esquivar los temas espinosos, como el debate en el Parlamento neerlandés sobre la presencia del padre de Máxima en el casamiento, lo que le otorga una dimensión política que la diferencia de otras ficciones monárquicas más superficiales.

Química. Delfina Chaves como Máxima Zorreguieta y Martijn Lakemeier como el Rey Guillermo Alejandro.

Cómo es el reparto de Máxima temporada 2

El elenco internacional repite sus figuras centrales, logrando una mimesis asombrosa con los protagonistas de la vida real: