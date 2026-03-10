Hay películas del cine argentino que no necesitan estar en tendencia para que vuelvan a aparecer. El faro es una de esas: cada tanto alguien la descubre y la recomienda: ahora está disponible en Flow.

Parte de esa mística tiene que ver con el clima: es un film de ruta, pero también un relato íntimo, de esos que avanzan con emoción más que con golpes de efecto.

En las últimas semanas, el título volvió a sonar por un motivo lateral, pero potente: Jimena Barón visitó con su mamá el faro de José Ignacio, en Punta del Este, el lugar donde filmó y debutó como actriz siendo chica. En redes habló de lágrimas, recuerdos y del peso personal que le quedó de ese rodaje. Ese posteo volvió a poner el film en circulación.

Estrenada en 1998, la película de 120 minutos mezcla Uruguay y Buenos Aires, paisaje costero y ciudad, y un recorrido que es físico pero también emocional.

Detrás está Eduardo Mignogna, un director que apostaba fuerte a “contar por atmósferas”: silencios, música, miradas, estaciones del ánimo.

De qué trata El faro

La historia sigue a dos hermanas huérfanas, Carmela y Aneta. Tras perder a sus padres en un accidente, intentan reorganizar su vida con lo que tienen: poco dinero, un duelo abierto y una convivencia que se vuelve compleja porque cada una procesa el dolor a su manera.

La película El faro está disponible en Flow.

El relato las mueve entre Montevideo y Buenos Aires y propone un eje claro: el vínculo entre ellas, con la hermana mayor cargando también una secuela física que condiciona su día a día.

En el camino aparecen adultos que funcionan como faros (y también como obstáculos): familiares, conocidos, personas que ayudan, personas que complican. Ahí entra el personaje de Ricardo Darín, en un rol que no busca “heroísmo”, sino humanidad: alguien que se cruza con Carmela y altera el delicado equilibrio entre las dos.

Y está el detalle que hoy le suma otra capa: Jimena Barón aparece como Aneta en su etapa de niña. Ese doble casting refuerza la idea de paso del tiempo, y explica por qué el faro de José Ignacio queda como símbolo de inicio: para la actriz, literalmente lo fue.

Su paso por festivales

En 1998, El faro fue seleccionada para competir en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Montreal. Allí la película de Eduardo Mignogna logró dos reconocimientos importantes: Ingrid Rubio ganó el premio a Mejor Actriz, y además el film obtuvo el premio de la Organización Católica Internacional de Cine (OCIC) dentro de las películas en competición.

Ese recorrido se completó con una buena cosecha de premios y menciones en la temporada local e iberoamericana: en Argentina fue destacada en los Cóndor de Plata (dirección para Mignogna, actuación para Rubio y Jorge Marrale, y revelación femenina para Jimena Barón), y en España ganó el Goya en la categoría de película extranjera de habla hispana.

Jimena Barón aparece como Aneta en su etapa de niña.

Cuál es el reparto de El faro