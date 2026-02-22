Un relato coral de historias entrelazadas de padres e hijos, de ex novias y amigos, suelen ser muy efectivas tanto en cine como en el streaming. Y el caso de Tocar el cielo no es la excepción. Con Facundo Arana, Betiana Blum, y una eterna China Zorrilla, este filme logra calar hondo en el público.

Fue escrita por José Antonio Félez, Andrés Gelós, Lily Ann Martin y Marcos Carnevale, quien tras “Elsa & Fred” se arriesgó también a la dirección de una obra quizá menos efectiva en forma inmediata, y mucho menos risueña, pero pero que igual puede satisfacer a su público y hasta hacer soltar alguna lágrima.

// Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y un éxito en Netflix: arrasan en uno de los thrillers más esperados

La historia de 109 minutos, disponible en Prime Video, fue rodada en Buenos Aires y Madrid, Toledo y Otamendi, que recibe el nombre ficcional de Sauce Caído, y también en los cielos del campo bonaerense.

De qué trata Tocar el cielo

El filme de 2007 es una comedia dramática coral que narra historias entrelazadas en Buenos Aires y Madrid, unidas por la amistad, la búsqueda de la felicidad y la tradición de soltar globos con deseos cada Nochevieja. La trama explora amores otoñales, secretos familiares y el deseo de adopción.

Una escena de Tocar el cielo, disponible en Prime Video.

En Buenos Aires, Amparo sueña con ser madre, pero al estar soltera, las opciones se vuelven casi nulas. Pese a ello, la joven decide casarse con Santiago, un bon vivant que termina involucrándose emocionalmente en la aventura de la paternidad.

El matrimonio no lo ven como tal, sino como una táctica para persuadir a las autoridades y lograr que les entreguen un niño en adopción, siendo Santiago solo padre a nivel legal.

Mientras tanto, en Madrid, Pedro, un intelectual algo egoísta, vive con su hijo Fidel, con quien no tiene una buena relación. También se encuentra su mejor amiga Gloria, quien siempre ha soñado con formar una familia.

Ambos son amigos que han basado su vínculo en provocarse celos: Pedro conquista a mujeres mucho más jóvenes que él, mientras Gloria adopta como mascota a un pequeño murciélago y empieza a salir con el veterinario.

Todo da un giro cuando Gloria es diagnosticada con cáncer y comienza a deteriorarse, siendo Pedro quien estará a su lado hasta el último de sus días.

Facundo Arana y China Zorrilla en la ficción emocionante.

La película en Prime Video muestra cómo los personajes, a pesar de la distancia geográfica y sus propias inseguridades, se conectan y luchan por encontrar la felicidad.

// China Zorrilla es éxito en Netflix con esta película inolvidable

Cómo es el reparto de Tocar el cielo