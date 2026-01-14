Las películas argentinas siguen pisando fuerte en el streaming, ya sean las viejas joyas que se suman como las producciones nuevas. Y a la hora de buscar entre las recomendaciones de Amazon Prime Video, aparece una que tal vez está un poco fuera del radar de la mayoría.

Se trata de Los sonámbulos, largometraje de 107 minutos dirigido por Paula Hernández, que cuenta con Érica Rivas y Daniel Hendler como protagonistas.

Y que muchos calificaron de audaz, y que puede ser leída por lo que cuenta como una relectura de “La ciénaga” (2001), ópera prima de Lucrecia Martel, casi veinte años después.

De qué trata

Los sonámbulos aborda las tensiones y secretos ocultos en una familia durante las fiestas de fin de año, explorando la crisis de Luisa, una madre que se siente desubicada ante el crecimiento de su hija adolescente llamada Ana.

Los sonámbulos cuenta con un rico elenco.

El sonambulismo de la joven se convierte en un reflejo de la crisis interna de Luisa, quien cuestiona su rol, su matrimonio y su identidad femenina, sintiéndose descolocada ante la maduración de su hija y la dinámica familiar donde afloran conflictos, machismo y desengaños, todo ello en un ambiente de calor y encierro en una casa de campo.

Justamente la cinta utiliza el sonambulismo como metáfora de la inconsciencia, lo oculto y los traumas familiares, revelando la falta de adaptación de los miembros a los cambios y la opresión de modelos sociales anticuados, especialmente hacia las mujeres.

Quiénes actúan en Los sonámbulos

El elenco de la película está protagonizado por Érica Rivas, quien interpreta a Luisa, la madre; Ornella D’Elia, como Ana, la hija de 14 años que es sonámbula; y Daniel Hendler, que hace de Emilio, la pareja de Luisa.

El tráiler de Los Sonámbulos, con Daniel Hendler y Erica Rivas.

Se suman Marilú Marini, como Memé; Luis Ziembrowski, como Sergio; Valeria Lois es Inés; y Rafael Federman interpreta a Alejo, entre otros. .

La opinión de Érica Rivas y Daniel Hendler

Rivas describió a Los sonámbulos como una película que explora la sutileza, la perplejidad y la tensión de los conflictos familiares.

Destacó la complejidad, la impotencia y miedo de su personaje por la pérdida de privilegios y el peligro que acecha incluso dentro del hogar, no solo afuera, algo que resonó con su perspectiva feminista sobre la violencia y la incomunicación.

También señaló sentirse “atraída por el cine de directoras mujeres, que se logra plasmar en la trama”.

Por su parte, Hendler resaltó que es una película que, a través de un cine sutil y de capas, genera una sensación de perplejidad y es un “espejo que muestra nuestro propio intento por ser un molde aspiracional, una incorrección que se ríe de nosotros mismos”.

Preseleccionada para los Óscar

La película Los sonámbulos fue elegida por la Academia de Cine de Argentina para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Óscar 2021, aunque finalmente no pudo llegar a la shortlist final.

Aquella vez, finalmente la ganadora fue Another Round (Druk) de Dinamarca, dirigida por Thomas Vinterberg, que se impuso a otras nominadas como Better Days y Quo Vadis, Aida?.