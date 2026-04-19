La irrupción de Yanina Zilli en Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibida. Para muchos jóvenes es un nombre nuevo, pero para toda una generación fue uno de los grandes símbolos del espectáculo argentino en los años 90.

Nacida en Arequito, Santa Fe, Zilli intentó estudiar Derecho y Educación Física, pero su destino terminó inclinándose hacia los escenarios.

Su salto a Buenos Aires fue el punto de quiebre: comenzó a trabajar en televisión y teatro.

Yanina Zilli en Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

EL FENÓMENO YANINA ZILLI

Durante los años 90, se convirtió en una de las vedettes más populares. Participó en ciclos icónicos como Rompeportones y compartió escena con figuras de peso del humor argentino.

ROMANCES QUE HICIERON HISTORIA

Yanina Zilli con Ornella, su hija. Foto: Instagram @yzilli

La vida sentimental de Zilli fue tan mediática como su carrera. Su nombre estuvo vinculado a figuras internacionales y del deporte, lo que alimentó durante años las portadas de las revistas.

Entre los rumores más resonantes aparecen Luis Miguel y Martín Palermo, además de otras figuras del fútbol y el espectáculo.

Yanina Zilli. Foto: Instagram @yzilli.

En pleno auge de su carrera, tomó una decisión que sorprendió: alejarse del mundo del espectáculo. La maternidad fue clave en ese cambio.

Se convirtió en madre de dos hijos y eligió priorizar la familia con Javier del Valle por sobre la exposición mediática.

Con el paso de los años, también incursionó en otros rubros, como los negocios vinculados a la cosmética.