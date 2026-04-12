La casa de Gran Hermano 2026 está más caliente que nunca. Desde la salida de Andrea del Boca, las peleas y las internas no paran de crecer, y en las últimas horas la polémica explotó por comentarios y actos de Eduardo Carrera, Yipio y Yanina Zilli que generaron pedidos de sanción y hasta de expulsión del reality.

El primero fue Eduardo que, en una charla con Solange Abraham, disparó sin filtro: “Mirala a la gorda… Titi está mucho más gorda, ¿viste?”. La reacción de Solange fue instantánea y no dudó en ponerle los puntos: “¡No digas esos comentarios!”.

Lejos de retractarse, Eduardo redobló la apuesta: “¿Qué tiene de malo? ¿No puedo decir eso?”. Pero Solange fue tajante: “¡No! ¡No está bien decir eso!”. La discusión quedó grabada y el video se viralizó en minutos, generando un fuerte rechazo entre los seguidores del reality.

“Qué esperar de Eduardo si es un violento. Ahora está tranquilo porque está empastillado para que no le salga lo violento. Que no tome un día la medicación y van a ver es igual a Tamara, otra que toma medicamentos psiquiátricos”, fue uno de los mensajes de respuesta al video.

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YIPIO HIZO UN COMENTARIOS DISCRIMINATORIO CONTRA SOLANGE ABRAHAM Y PIDEN SU EXPULSIÓN

Yipio también quedó en el ojo de la polémica por un comentario discriminatorio dirigido a Solange Abraham. Todo empezó por un hecho menor: Solange dejó la puerta de la habitación abierta, pero la reacción de Yipio fue desmedida.

En una charla con Daniela De Lucía, soltó una frase que generó repudio inmediato: “¿Esta mogólica no tiene puerta?”. Daniela intentó frenar la situación, pero Yipio insistió: “Esta estúpida…”. El ambiente se puso tenso y la incomodidad fue total.

Yipio causó revuelo en las redes sociales. (Foto: captura Telefe)

El episodio no tardó en viralizarse. Las redes sociales estallaron de indignación y cientos de usuarios exigieron una sanción ejemplar para Yipio. Los mensajes se multiplicaron: “Después es ella la que habla de los valores”, “Ojalá la echen por discriminadora”, “La producción tiene que decirle algo”, fueron algunos de los pedidos.

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YANINA ZILLI LE PEGÓ A MARTÍN Y TAMBIÉN PIDEN A GRAN HERMANO SANCIÓN O EXPULSIÓN

La casa de Gran Hermano 2026 volvió a sacudirse por un escándalo inesperado. En las últimas horas, un video que muestra a Yanina Zilli pegándole a Martín Rodríguez durante un juego se viralizó en redes y puso a la exvedette en la cuerda floja: podría ser expulsada este domingo por incumplir el reglamento.

El episodio ocurrió en el jardín, mientras Zilli charlaba con Brian Sarmiento. Aunque quedó claro que se trató de una broma y no hubo mala intención, las reglas del reality son tajantes: cualquier tipo de agresión física, aunque sea en tono de juego, está prohibida.

La exvedette estaría en problemas.

“¿Vos viste el bife que me metió?”, lanzó Martín, el participante afectado, que días atrás se había besado con Yanina por una apuesta. La reacción de los usuarios no tardó en llegar y muchos ya especulan con una sanción ejemplar o, al menos, un fuerte llamado de atención para que no se repita.

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