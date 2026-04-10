En la antesala de un intercambio internacional que dará que hablar, la casa de Gran Hermano Generación Dorada quedó en el centro de la polémica, pero no por estrategias de juego, sino por su falta de limpieza.

En cuestión de días, Fabio Agostini, el joven español de La casa de los famosos, ingresará al reality argentino, mientras que Solange Abraham viajará a México para participar durante una semana en el programa del que forma parte el influencer.

Sin embargo, antes de este esperado cruce, Santiago del Moro irrumpió virtualmente en la casa y les hizo un contundente llamado de atención a los participantes por lo sucia que está.

La casa de Gran Hermano, un desastre: el llamado de atención de Santiago del Moro (captura de Telefe)

La casa de Gran Hermano, un desastre: el llamado de atención de Santiago del Moro

“El otro día, cuando fue la gente a asistir a Andrea del Boca, el comentario era lo sucia que estaba la casa. Esa casa en este momento es de ustedes, deberían hacer lo mismo que hacen en su casa. ¿Ustedes se paran y saltan arriba de los sillones con las zapatillas puestas?”, lanzó el conductor, visiblemente molesto.

Luego, redobló la crítica: “A esa casa hay que darle amor. Está muy sucia la casa, fuera de joda”.

Por último, Del Moro remarcó que no es un problema nuevo y apuntó a la convivencia: “No es la primera vez que pasa y, con tanta gente, es difícil organizarse para limpiar. Están los que limpian un día, dos días, pero si nadie limpia, decís ‘ya está’. Cuiden esa casa, porque en este momento es su casa”.