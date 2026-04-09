La edición de este miércoles de Gran Hermano Generación Dorada quedará marcada en la historia el reality. Durante la gala, Santiago del Moro puso al aire las imágenes completas del accidente que sufrió Andrea del Boca, un episodio que terminó con su traslado de urgencia al hospital y su posterior abandono de la competencia.

Todo ocurrió el lunes 6 de abril en la cocina de la casa más famosa del país. Andrea del Boca se resbaló hacia adelante y, sin poder poner las manos para frenar la caída, su rostro impactó de lleno contra el suelo y su cabeza golpeó la puerta de un mueble. La escena fue tan fuerte que generó un clima de angustia y desesperación entre sus compañeros.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Apenas sucedió el accidente, Daniela De Lucía, Manuel Ibero y Yisela “Yipio” Pintos corrieron a asistir a Andrea, que quedó tendida en el piso, llorando y con la boca llena de sangre. La actriz, visiblemente conmocionada, no paraba de repetir entre lágrimas: “Quiero a mi mamá, por favor, llévenme”.

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En medio del shock, Andrea creyó que había perdido un diente. “Me saqué el diente, lo siento”, alcanzó a decir mientras sus compañeros intentaban tranquilizarla y le aseguraban que el golpe había sido en el labio.

Tras el accidente, los estudios médicos confirmaron que Andrea del Boca no perdió ninguna pieza dental, aunque el impacto fue tan fuerte que debió abandonar la casa y quedar fuera del reality. En las horas siguientes al accidente se supo que la actriz tuvo que ser operada para evitar que perdiera los dientes de adelante.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

El episodio generó una ola de preocupación y mensajes de apoyo para la actriz, que vivió uno de los momentos más difíciles dentro de Gran Hermano. La producción decidió mostrar el video completo para dar claridad sobre lo sucedido y llevar tranquilidad a los seguidores del programa.

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