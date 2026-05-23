Agustina Cherri visitó el ciclo de Pampita y sorprendió a todos con revelaciones sobre su vida personal y profesional.

La querida actriz realizó un profundo balance de su historia, destacando que todavía reside en la propiedad que adquirió siendo apenas una adolescente gracias a sus primeros éxitos en televisión.

“Mi casa la compraron mis padres con el dinero que yo gané trabajando”, explicó, diferenciándose de otros casos del medio donde los ingresos se pierden con los años. Tras cumplir la mayoría de edad, Agustina experimentó la vida en un departamento en el barrio porteño de Las Cañitas, dejando la propiedad original en stand by como una inversión a futuro.

Agustina Cherri en el programa de Pampita Por: Infobae

Sin embargo, el nacimiento de su primera hija, Muna, marcó el momento en el que decidió regresar a sus raíces.

EL VALOR DE HABERSE ANIMADO AL VACÍO LABORAL

La estabilidad de su techo le permitió asimilar el vacío laboral sin temores psicológicos a “perder el lugar” en el medio. Según sus propias palabras, este resguardo es también un ejemplo directo para sus hijos sobre la importancia de reinventarse y de no volverse esclavos de las exigencias del trabajo.

Establecerse en un hogar propio y definitivo le permitió a la ex ganadora del Martín Fierro enfrentar desafíos complejos, como la reciente pausa actoral que realizó para acompañar a su madre durante un tratamiento de cáncer de colon.

AGUSTINA CHERRI: ENTRE LA FAMILIA ENSAMBLADA Y SUS EMPRENDIMIENTOS PERSONALES

“Mi carrera es extraordinaria. Viví e hice todo lo que quise hacer”, aseguró Agustina al reflexionar sobre su paso por la televisión y el teatro. Con la sabiduría que le dan los años, la artista subrayó que “nunca voy a ser más joven que hoy”.

Agustina Cherri en el programa de Pampita Por: Infobae

En cuanto a su vida privada, la actriz se mostró plena junto a su pareja, el músico Tomás Vera, con quien tiene a sus hijos Alba y Bono.