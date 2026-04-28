Agustina Cherri y su hija Muna Pauls atraviesan horas de profunda tristeza. Ambas recurrieron a sus redes sociales para despedir a Gaia, la perra que acompañó a la familia durante años. Todo ocurrió a pocos días de la partida de Groucho, otra de las mascotas de la familia.

La actriz fue la primera en expresar su dolor. Junto a una foto de la mascota, escribió: “Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja”. El mensaje, breve pero cargado de sentimiento, dejó en claro el lugar especial que ocupaba Gaia en la vida de los Cherri.

Así despidió Agustina Cherri a Gaia (Foto: Instagram @agustinacherriok)

Por su parte, Muna también se mostró muy conmovida y le dedicó unas palabras llenas de cariño: “Gaia, gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre. Buen viaje”. La joven cantante compartió el dolor de su mamá y dejó ver el fuerte vínculo que tenía con su compañera de aventuras.

Leé más:

Muna Pauls despidió a su perro Groucho con un mensaje que conmovió en redes

MUNA PAULS DESPIDIÓ A SU PERRA GAIA POCOS DÍAS DESPUÉS DE LA PARTIDA DE SU PERRO GROUCHO

La despedida de Gaia llega en un momento especialmente sensible para Muna. Hace pocas semanas, la joven también sufrió la pérdida de Groucho, la mascota de su papá, Gastón Pauls. Este nuevo adiós vuelve a golpear de cerca a la familia y, en particular, a Muna, que en poco tiempo tuvo que enfrentar dos despedidas muy dolorosas.

Así despidió MunaPauls a Gaia (Foto: Instagram @munapaulscherri)

Las publicaciones de Agustina y Muna rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, que les enviaron mensajes de cariño y acompañamiento en este difícil momento. Muchos destacaron el amor y la dedicación que ambas le brindaron a Gaia, y la importancia de las mascotas como parte de la familia.

La muerte de Gaia dejó una huella profunda ambos lados de la familia, que recordaron sus tiernos momentos juntos y la presencia fundamental de la mascota en su hogar durante tantos años.

Leé más:

Muna Pauls Cherri mostró por primera vez a su novio: las fotos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.