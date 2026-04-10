La tristeza atravesó de lleno a una de las familias más queridas del ambiente artístico. Muna Pauls compartió en sus redes sociales una despedida íntima y conmovedora tras la muerte de Groucho, su perro, dejando al descubierto el fuerte vínculo emocional que los unía.

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls eligió expresarse con pocas palabras, pero cargadas de significado. En una historia de Instagram, publicó una imagen en blanco y negro donde se ve al animal recostado, sostenido con delicadeza por dos manos. Sobre esa postal, escribió: “Gracias por tanto Groucho”, junto a emojis que reforzaban el tono de despedida.

MUNA PAULS DESPIDIÓ A SU PERRO GROUCHO CON UN MENSAJE CONMOVEDOR

La segunda publicación profundizó aún más el costado emocional. En una escena completamente distinta, Groucho aparece en un jardín, bajo un árbol, en un entorno de calma. Allí, la joven sumó una frase aún más personal: “Te amo para siempre, enojón”. Ese apodo, cargado de ternura, dejó entrever la personalidad del animal y el tipo de vínculo cotidiano que compartían.

Lejos de tratarse de una simple mascota, las palabras de Muna Pauls reflejaron que Groucho era una presencia central en su vida diaria, alguien con historia, carácter y un lugar ganado dentro del núcleo familiar.

Muna Pauls despidió a su perro Groucho con un mensaje que conmovió en redes. Crédito: Instagram

GASTÓN PAULS TAMBIÉN DESPIDIÓ A GROUCHO CON EMOCIÓN

El dolor no fue solo de la joven. Gastón Pauls también se sumó a la despedida con una publicación propia, replicando la imagen en blanco y negro y agregando su propio mensaje: “Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos”.

En esa frase, el actor combinó la emoción con un guiño afectuoso que remite a momentos compartidos, resaltando el lugar especial que Groucho ocupaba en la familia.