Yanina Latorre cuestionó duramente a Mauro Icardi luego del polémico posteo que el futbolista realizó contra Benjamín Vicuña.

En su descargo, el delantero apuntó contra el actor chileno, cuestionó su rol como padre y reflotó una delicada acusación que había realizado anteriormente la China Suárez.

El fuerte posteo de Mauro Icardi que hizo enfurecer a Benjamín Vicuña (captura de Instagram)

Indignada por las palabras de Icardi, la conductora de SQP salió al cruce y defendió a Vicuña, quien recientemente había hablado en PH, Podemos Hablar sobre el dolor que le provoca no poder ver a diario a sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, desde que su expareja, la China Suárez, comenzó su relación con el futbolista.

Yanina Latorre fulminó a Mauro Icardi por su ataque a Benjamín Vicuña: “Es de hijo de...” (captura de América TV)

Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por su posteo sobre Benjamín Vicuña

“Mauro Icardi es patético. El tema lo vamos a hacer con respeto porque estamos hablando de un tipo que perdió una hija”, comenzó diciendo Yanina Latorre, en referencia a la muerte de Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita.

“A Benjamín Vicuña se le murió su hija mayor. Me angustia. Creo que nadie puede juzgar la manera que paterna y materna, ni Pampita ni Benjamín Vicuña”, continuó la conductora.

En ese sentido, Latorre cuestionó especialmente la forma en que Icardi se refirió al actor y señaló uno de los elementos que más le llamó la atención del posteo.

“La insensibilidad para meterse con un tipo... Y la foto del baño”, lanzó Yanina.

Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña (Foto de Instagram)

Luego, puso en contexto el descargo del futbolista y remarcó que se produjo después de las declaraciones de Vicuña en televisión.

“Sube este posteo después de los dichos de Vicuña en PH, donde no fue agresivo”, señaló.

Yanina Latorre fulminó a Mauro Icardi: “Es de hijo de...”

Latorre también cuestionó que Icardi haya reaccionado de esa manera después de que Vicuña hablara públicamente sobre la distancia que mantiene con sus hijos.

“Icardi está como agazapado y nadie puede hablar de su historia porque sale y te psicopatea. Vicuña habló de él, del dolor de tener a dos hijos lejos, que no puede ver, porque la mamá está de novia con un señor que jugaba al fútbol afuera y no los puede ver”, expresó.

Y agregó, con ironía: “¿Qué es? ¿Catador de paternidades?”.

Finalmente, Yanina hizo referencia a la alusión de Icardi a un baño, que estaría vinculada con una publicación que la China Suárez había realizado anteriormente sobre Vicuña.

“Y hace referencia al baño porque el año pasado la China hizo un posteo y lo trata (a Benjamín) de un tipo que se dedicaba a las adicciones y que se encerraba en el baño”, explicó.

Y cerró su descargo con una contundente frase contra el futbolista: “¡Es de hijo de puta!”.