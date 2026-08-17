El Día del Niño volvió a quedar atravesado por la tensión entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Mientras el actor chileno compartió una postal de una reunión familiar, la actriz mostró en sus redes cómo pasó la jornada junto a uno de los hijos que tienen en común: Amancio.

En medio de las publicaciones, Juariu reparó en un detalle que no pasó inadvertido y planteó una particular lectura sobre el intercambio de imágenes entre los dos.

La foto familiar que compartió Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña publicó en sus historias de Instagram una fotografía de una cena familiar. En la mesa se lo puede ver acompañado por varios integrantes de su familia, entre ellos algunos de sus hijos, bajo la frase “Noches de abuela ✨”.

Foto: Instagram Benjamín Vicuña

La postal mostraba un momento íntimo y familiar, en una celebración que el actor compartió con sus seguidores durante el Día del Niño.

La particularidad que llamó la atención fue que Amancio, uno de los dos hijos que Vicuña tiene con la China Suárez, no aparece en esa fotografía.

La actriz, por su parte, publicó distintas imágenes de su jornada. En una de ellas se mostró junto a un niño que realiza un dibujo y escribió “Buen día ❤️”. También compartió una tierna fotografía en blanco y negro en la que aparece abrazada a uno de sus hijos y le agregó simplemente: “Siempre ❤️”.

Foto: Instagram China Suárez

Foto: Instagram China Suárez

El detalle que descubrió Juariu

La periodista e influencer Juariu hizo una captura de la historia de Vicuña y señaló el detalle en sus propias redes.

“Benjamín sube esto. Y viendo falta el otro hijo que tienen con la China. Y supongo que la siguiente historia que subió la China es para confirmarlo”, escribió sobre la imagen.

De esta manera, Juariu puso el foco en la coincidencia entre las publicaciones: mientras Vicuña compartía una foto familiar en la que no aparecía Amancio, la China Suárez subía contenido en el que se mostraba junto al pequeño.

Foto: Instagram Juariu

La lectura de Juariu fue que las historias de la actriz podían funcionar como una respuesta indirecta a la publicación de su expareja, aunque la China no hizo ningún comentario explícito contra Vicuña.

El intercambio de publicaciones se dio además en un contexto particularmente sensible para la expareja, que desde hace tiempo mantiene diferencias públicas alrededor de la crianza y la distancia de sus hijos menores.

La China Suárez y Benjamín Vicuña fueron pareja entre 2015 y 2021 y tuvieron dos hijos: Magnolia, nacida en 2018, y Amancio, nacido en 2020.

Una nueva señal en medio de la tensión

La secuencia de historias volvió a alimentar las especulaciones alrededor de la relación entre los padres de Magnolia y Amancio. Sobre todo porque ocurrió el mismo día en que Vicuña había decidido hablar públicamente sobre el vínculo con sus hijos.

De hecho, las publicaciones coincidieron con una jornada en la que el actor quedó en el centro de la polémica después de que Mauro Icardi lo cuestionara duramente por sus declaraciones sobre la distancia con Magnolia y Amancio.