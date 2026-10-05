Lourdes Sánchez se hizo cargo de su separación de Pablo “Chato” Prada, y lejos de optar por el hermetismo, la bailarina habló a fondo sobre cómo fue el final de la relación de 16 años con el directivo de América.

“Está dolido. Él no quería separarse. Está súper despechado”, resumió.

“Nos separamos, ya hace un tiempito. Es verdad todo lo que dijo Ángel. Eso fue consensuado con Pablo. Veníamos mal hace tiempo, todos lo saben. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida”, arrancó la bailarina en diálogo con Fernanda Iglesias.

Lourdes Sánchez blanqueó su separación del Chato Prada.

Luego, Lourdes puso el foco en Valentín, el niño en común de 10 años: “Mi hijo es el único que me preocupa”.

“Yo estoy bien. Diría que aliviada”, enfatizó para Puro Show.

Lourdes Sánchez blanqueó su separación del Chato Prada.

“Pasa que con Pablo diría que hace años que la venimos remando. Pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo”, continuó.

El final de la armonía

“Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”, admitió.

En cuanto a la presunta infidelidad, Lourdes fue elocuente al describir cómo se enteró el Chato: “Yo le dije que me quería separar y él me sacó el celular. Y no voy a dar más detalles”.

Lourdes Sánchez blanqueó su separación del Chato Prada.

Y como Iglesias le comentó que “si fuera mujer le dirían despechada”, Sánchez fue al hueso: “Está dolido. Él no quería separarse. Está súper despechado. Lo entiendo, aunque hay cosas que él estuvo mal. Yo traté de cuidarlo, pero él solo sacó esto a la luz sin necesidad”.

Lourdes Sánchez blanqueó su separación del Chato Prada.

“Yo voy y vengo de Corrientes todas las semanas. Es tremendo el sacrificio. La idea es que el nene venga conmigo, pero Pablo no me deja y lo entiendo. No sé con qué pueda salir dentro de su enojo, ira, etc. Pero yo vivía una irrealidad, por no decir algo más duro. Es el padre de mi hijo y quiero que esto pase lo más tranquilo posible”, se explayó angustiada.

Al final, Lourdes Sánchez se tomó a chiste la reacción del Chato Prada al transparentar la separación de hecho que llevaban hace años: “Por ahora en mi casa de Buenos Aires con Pablo tenemos la mejor, pese al brote de locura que tuvo el viernes, ja, ja”.