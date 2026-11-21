Jimena Barón y uno de los perritos de Lucy. Foto: Instagram @jmena

El pasado 30 de octubre, Jimena Barón “se convirtió en abuela”. Su perra Lucy dio a luz a cinco adorables cachorritos y la actriz fue mostrando el minuto a minuto a través de sus redes sociales. Hoy, mantiene al tanto a sus millones de seguidores con cada una de las novedades de los pequeños.

En las últimas horas, la artista compartió un breve video en sus historias de Instagram donde mostraba a los cinco cachorros dentro de un bolso mientras iban caminando a su primera cita. “Primera salida al veterinario”, contó.

“¿A dónde vinimos? ¿Qué pasa mamuchi?“, se la escuchó decir a Jimena en un video que grabó apenas los cachorritos salieron del bolso dentro de la veterinaria. “Me destruye esta gente”, escribió junto a las imágenes.

Los cachorritos de Jimena Barón fueron por primera vez a la veterinaria (Video: Instagram @jmena)

ASÍ FUE LA PRIMERA VISITA AL VETERINARIO DE LOS CACHORRITOS DE JIMENA BARÓN

Al salir de la consulta, Jimena Barón comenzó a recibir varios comentarios de sus seguidores preguntándole si había salido todo bien en la consulta. Por este motivo, la actriz compartió, en primer lugar, una adorable postal de uno de los cachorros durante su pesaje y escribió: “No puedo con esto”.

Los cachorritos de Jimena Barón fueron por primera vez a la veterinaria (Foto: Instagram @jmena)

Luego, dio más detalles sobre la salud de los pequeños. “Contá qué te dijeron, las tías queremos saber”, le escribió una de sus seguidoras a lo que ella contestó: “Que están bárbaros todos! Lucy, impecable, y los cincho cachorritos, espectaculares, creciendo un montón”. Además, hizo una impensada confesión.

Los cachorritos de Jimena Barón fueron por primera vez a la veterinaria (Foto: Instagram @jmena)

“Deberían estar con Lucy 2 meses antes de darlos en adopción. Yo estoy fantaseando con tener una casa en el verde tipo Escobar y quedarme a todos. Solo que la casa nueva en Capital es preciosa. O sea, ahora quisiera a los 6 perros y 2 casas”, reveló Jimena a través de sus historias de Instagram.