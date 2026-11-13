La inesperada llegada de los cinco cachorros de Lucy, su mascota, tomó a Jimena Barón completamente desprevenida. Sin embargo, desde el nacimiento, la actriz y cantante no para de mostrarse feliz por cada nuevo avance.

En las últimas horas, la mamá de Morrison y Arturo compartió un dulce video a través de sus historias de Instagram donde mostró que los pequeños abrieron los ojos por primera vez. “¡Hola ojitos! ¡Ay no, por favor!“, se la escucha decir.

“Abrieron los ojos”, escribió Jimena junto al breve video donde se ve a dos de los cinco cachorros de Lucy intentando mantener los ojitos abiertos mientras ella y el resto de su familia los cuida y protege desde cerca.

Los cachorritos de Jimena Barón abrieron los ojos (Video: Instagram @jmena)

LA EMOCIÓN DE JIMENA BARÓN AL CONVERTIRSE EN “ABUELA” DE CACHORRITOS

El pasado 30 de octubre, tras el parto de Lucy, Jimena Barón compartió una extensa reflexión en sus redes sociales donde compartió un poco de su enorme emoción. “Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos”, empezó escribiendo.

“Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos. Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este Lucy, es una bendición”, siguió la actriz y cantante en redes.

Jimena Barón ya les puso nombres a los cinco cachorritos de Lucy (Fotos del Instagram de Jimena Barón)

“Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de pre parto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos. Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella. Te quiero con todo mi con razón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos! De todas las mujeres y hembras y de la maternidad”, cerró.