La noticia de que Santiago del Moro conducirá el Bailando con las Estrellas (Dancing with the Stars) en Telefe en los próximos meses le cayó como un balde de agua fría a Marcelo Tinelli, que desde 2024 asegura que está produciendo su propia versión del certamen para celebrar los 20 años, a grandes rasgos, del ciclo.

En ese sentido, Jorge Rial volvió a las andadas con una catarata de rumores sobre “El Cabezón” y lo fustigó fuerte por sus intentos de adaptarse al streaming en busca del público joven. “Somos grandes, Marcelo, no estamos ya para hacer eso. Él está buscando su lugar en el mundo y no lo encuentra, no le encuentra la vuelta”, aseguró.

Marcelo Tinelli y Santiago del Moro (Fotos: capturas eltrece y Telefe)

“En el streaming, su paso por Carnaval quedó trunco porque en el medio hubo quilombo tiene que ver con el socio ¿se acuerdan? Scaglione. Sigue el quilombo con Scaglione, que lo quiere matar”, aseguró Rial, sobre el nuevo dueño de Telefe. “Tinelli quiere volver a la televisión abierta, que es el lugar donde se siente cómodo, es el lugar donde cree que puede rearmar su carrera, que está claro que está en baja”, agregó el conductor.

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Rial contó que el plan de Tinelli tuvo un empujón inesperado con la salida de la productora Mandarina de América. “Tenía la venia de su esclavo personal, el Chato Prada, de “Vas a volver acá Marce, olvídate. Quédate tranquilo vas a tener horario central, vamos a mover todo con esta movida de mandarina y seguramente va a quedar el espacio que vos querés a la noche’”, relató.

Sin embargo, el anuncio inesperado del Bailando de Santiago del Moro le habría complicado el panorama a Tinelli, que se tomó muy mal la noticia. “Eso enojó tanto a Tinelli que le pegó un portazo a El Nueve y le hizo una escena de celos a América (…) porqué nos olvidamos que los dueños de América son los dueños de Telefe, entonces Marcelo, que cree que es Coca-Cola en el desierto todavía, los encaró y le dijo ‘Me traicionaron. Ustedes me pusieron a Del Moro para cag… la vuelta a la televisión. Yo soy el verdadero dueño de del bailando, el bailando es el mío’- ¡Mentira! lo de él fue digamos un ano contra natura del original”, evaluó Rial, con ironía.

Jorge Rial y Marcelo Tinelli (Fotos: capturas América TV)

“Igual, si volvía Marcelo no era con el Bailando por dos razones: la última vez que lo hizo en América fue un fracaso rotundo y el canal perdió una fortuna, una verdadera fortuna el canal; y la otra razón es lo caro que es hacer el Bailando. Entonces le dijeron ‘Volvé con un programa de humor’. No sé si el viejo VideoMatch en la medianoche, pero eso es un poco lo que está intentando hacer en el streaming. Lo que pasa es que Tinelli es muy caro. Tinelli sigue creyendo que es el de los ’90 entonces pide como un jeque y te devuelve como un mendigo”, cerró Rial, sobre el enojo de Tinelli y su improbable destino en la TV.

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