Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama y actual participante de MasterChef Celebrity, quedó envuelto en un escándalo durante la grabación de PH: Podemos Hablar. Según revelaron en Intrusos, un comentario del músico sobre su expareja, madre de sus tres hijos mayores, provocó el enojo de su actual mujer, Berenice Lucrecia, quien estaba presente detrás de cámaras. La situación derivó en una fuerte discusión a los gritos durante un corte de la grabación del programa que conduce Andy Kusnetzoff.

La panelista Natalie Weber contó que Berenice intentó intervenir cuando escuchó que Coronel hablaba de su expareja como la mujer que le había enseñado a amar, pero el representante del cantante se lo impidió. Sin embargo, durante la pausa publicitaria, ambos protagonizaron un tenso enfrentamiento que fue escuchado por todos los presentes en el estudio. Según trascendió, el equipo de producción estaba editando el material para definir si el episodio formaría parte de la emisión prevista para este sábado por Telefe, tal como ocurrió en todas las emisiones desde que Kusnetzoff retomó su ciclo este año.

Hernán Coronel de Mala Fama y su pareja, Berenice Lucrecia (Foto: captura América TV)

Por su parte, Marcela Baños intentó comunicarse con el músico, que se encontraba grabando MasterChef Celebrity, y habló con su representante, Gastón, quien minimizó lo ocurrido: “No, no pasó nada, está todo bien. Después te cuento”. Mientras tanto, crece la expectativa por saber si la discusión llegará a la pantalla o si finalmente será eliminada del programa.

Leé más:

Andy Kusnetzoff fue denunciado en la justicia penal por estafa: todos los detalles

LA ESPOSA DE HERNÁN DE MALA FAMA DESMINTIÓ A LA PRODUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF Y ASEGURÓ QUE MIENTEN

En diálogo con SQP, Berenice negó que haya existido tal escándalo y acusó a los productores de PH de mentir. “Ni siquiera pude asistir a la grabación. (…) Me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando y me dijeron que me tenía que correr. Me asignaron un camarín para que esté con mi bebé de 11 meses, nuestra hija, y un lugar con una televisión para que yo pueda ver lo que están grabando. Así que en ningún momento tuve contacto con él, ni con la producción, ni con lo que estaban grabando”, aseguró.

Berenice contó que, al cabo de tres horas de grabación, Hernán Coronel fue a buscarla sin problemas. “El que difundió esto debe saber que es mentira porque no pasó nada. Es más, ni siquiera pude cruzar palabras porque no lo vi”, dijo, y agregó: “Él entró a grabar, nunca discutimos ni por nada, no sé lo que están diciendo”.

Fotos: capturas América TV / Telefe

A la hora de describir el supuesto foco del conflicto con el músico, Berenice contó: “Le preguntaron, ¿cómo conociste a tus parejas? Y él contó cómo conoció a su primera pareja y después contó cómo me conoció a mí. Dijo, ‘bueno, la primera fue la madre de mis hijos’. Nunca dijo ‘conocí el amor’, lo van a ver cuando salga el programa, ahí van a ver que nada que ver las frases que están diciendo”, reveló la mujer.

Sobre la versión de que Coronel habría pedido que se corte ese extracto del programa, Berenice no lo desmintió del todo. “Eso será un tema personal de él. O sea, yo no le dije nada. Capaz pidió eso, pero no es por mí, a mí no hay nada que me moleste, nada que me incomode, están las cosas claras; y menos que hubo una discusión. (…) No discutimos ni por eso ni por nada”, cerró Berenice.

Leé más:

Así fue la tremenda pelea de Santi Maratea y la China Ansa en vivo que terminó en llanto

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.