Mirá lo que contaron en La Mañana con Moria.

Como si Andy Kusnetzoff no hubiera tenido suficiente con el escándalo en PH Podemos Hablar entre Santiago Maratea y la China Ansa, el conductor fue denunciado en la justicia penal.

“Andy fue denunciado penalmente por estafa”, afirmó Pampa Mónaco.

Según el panelista de La Mañana con Moria el detonante fue que Kusnetzoff quedó relacionado a la denuncia contra Hernán Casciari.

Andy Kusnetzoff (Foto: Movilpress)

Es que Andy había recaudado fondos a través de Orsai para el documental DAM, en homenaje a Diego Armando Maradona: “Se empezó a gestionar, promocionar, en Perros de la Calle, con autoría del guión de Kusnetzoff”.

El punto es que “hay por lo menos mil personas que aportaron para ese documental que supuestamente iba a ver la luz en el Mundial 2026 y no salió. Además no tiene la autorización de las hijas de Diego para que usen el nombre Maradona”.

La reacción de Dalma Maradona

En diálogo con Gustavo Méndez, Dalma enfatizó: “Yo solo tuve una reunión con Andy Kusnetzoff donde no me explicaron todo. Yo no denuncié a nadie”.

“Yo aclaré que no tenían autorización porque no quería que estafen a la gente en nombre de mi papá. No podés prometerle a la gente un proyecto del cual no tenés autorización”, se despegó Dalma Maradona del conflicto judicial de Andy Kusnetzoff.