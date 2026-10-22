El conductor de Perros de la Calle contó sobre el intelectual que promocionaba sus negocios en la radio.

La voz de Andy Kusnetzoff merecía ser escuchada luego de que explotara la denuncia penal contra Hernán Casciari por estafa, ya que en el escrito judicial se menciona que Perros de la Calle fue uno de los espacios a través de los cuales algunos confiaron en Orsai, y ahora el conductor contó su verdad.

“No me gusta que se haya generado esta situación, sobre todo porque me gusta mucho Orsai. Durante 10 años Hernán fue columnista de Perro de la Calle”, se hizo cargo ante Puro Show.

Luego elogió a su compañero en la antesala de los premios Martín Fierro de Radio 2026: “Trajo distintas propuestas editoriales, le dio oportunidad a un montón de gente que editoriales no le hubiera dado. Produjo teatro y cuando se metió en lo audiovisual fue una propuesta más y así lo recibí”.

Mario Pergolini bancó a Hernán Casciari.

“Ahora hay que pensar también en la gente que reclama tener claridad con el dinero que puso y a mí me parece bien que lo hagan”, se despegó Andy.

“Yo lo conozco a y por ahí se ceba a veces”, remató antes de contar que sólo habló “para saber cómo estaba”, sin indagar a fondo porque “no es momento de una charla”.

Diego Peretti promocionó la película que hizo con Hernán Casciari.

La causa penal contra Casciari

La postura de Kusnetzoff: “No importa mi percepción personal o lo que yo pueda hablar. Me parece que es en la Justicia donde se tienen que aclarar”.

Ahí, Andy descartó que el incipiente ruido alrededor de sus producciones audiovisuales hayan sido motivo de la repentina ausencia de Hernán en Urbana Play: “Vino este año una vez y que fue el día que se murió el Indio Solari. Después no volvió más...”.

Al final, Andy Kusnetzoff fue tajante sobre las denuncias contra Hernán Casciari: “No me quiero poner en juez, pero no me parece que haya estafado adrede, pero no importa lo que yo piense. Hay una causa en la Justicia, hay que investigar y ojalá se aclare todo”.