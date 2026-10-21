Entre todas las voces que se alzaron para opinar sobre el escándalo de Hernán Casciari en las últimas horas se destacó la de Alfredo Casero, quien recordó que hace una década también recurrió al crowdfunding para financiar su proyecto y se diferenció de la metodología de Orsai.

“Es más probable que lo hayan cag... a él también. Vamos a decirlo. Veámoslo por otro lado”, le dio el beneficio de la duda.

Todo comenzenzó en La Mañana con Moria en base a una anécdota propia: “Yo hice una película de dibujos animados fuera de los circuitos que se llama Cha3Dmubi”, contó en

Alfredo Casciari reflexionó sobre el escándalo de Hernán Casciari en La Mañana con Moria.

Entonces explicó que a diferencia de Casciari, el trato que había propuesto era que le compren la entrada y “la gente la fue a ver”. Todo “por una plataforma” con la que llegaron a recaudar 15.000 dólares que eran “una barbaridad”.

Dicho eso, Casero le dio el beneficio de la duda al intelectual: “Lo que muestra Casciari es raro... Que se haya tirado tanto a la pileta después de lo que hizo con Orsai... No creo que tenga la idea de la estafa. Se arregla devolviendole la plata a la gente”.

“No tiene otra manera de demostrarlo que con números. Eso es terrible”, remató.

El análisis de Casero del caso Casciari

Al rato, Casero se explayó en Puro Show: “Me encantaría que me digan dónde está la película para volver a pasarla. Pero tuvimos que alquilar nosotros el lugar, todo, porque no le pedimos platanía ni Inca. Lo pagué yo. Le pagué a los pibes, compré las computadoras, hice todo yo. Me fundí también”.

“Le habrá salido mal, lo habrá vendido mal, pero tiene que mostrar los números y se acabó”, siguió.

“Es más probable que lo hayan cagado a él también. Vamos a decirlo. Veámoslo por otro lado”, reflexionó Casero sobre Casciari.