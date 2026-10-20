Este martes por la noche Wanda Nara asistió a la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo? Su primera película, que además protagoniza junto a Agustín Bernasconi. En la proyección, que se llevó a cabo en una conocida cadena de cines de Belgrano, estuvo todo el círculo íntimo de la mediática y sus compañeros.

¿Querés ser mi hijo? es también la nueva película de Hernán Guerschuny, que estuvo presente en las fotos de Ciudad, al igual que los hijos de Wanda y de Martín Migueles, su mamá Nota, su hermana Zaira y su papá Andrés junto a una acompañante.

También fueron de la partida el propio Bernasconi, Charo López, Miriam Lanzoni, Jean Pierre Noher, Nai Awada, Andrea Rincón, Sebastián Wainraich, Kennys Palacios, Juan Sorini, Nazareno Casero, Ana Rosenfeld, Pablo Migliore y muchos más.

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