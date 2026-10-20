Wanda Nara le regaló un momento desopilante a la audiencia de MasterChef Celebrity de la mano de Nazareno Casero. El actor presentó su versión de mondongo veraniego y lo hizo con un look playero acorde con su menú.

Sin embargo, el pequeño y ajustado traje de baño terminó convirtiéndose en el protagonista de la escena: a Wanda le llamó la atención y el ida y vuelta entre ambos desató las risas en el estudio.

Wanda Nara quedó en shock al ver a Nazareno Casero en malla: su reacción desopilante (Telefe)

Wanda Nara quedó en shock al ver a Nazareno Casero en malla: su reacción desopilante

“¿Y este look? ¿Qué viniste, en calzones?”, le preguntó la conductora al participante.

“No, es un concepto veraniego”, respondió Casero mientras se levantaba el delantal para mostrarle su malla.

La reacción de Nara, con alarido incluido, fue instantánea: “¡Ay!”.

“¿Es un traje de baño?”, preguntó Germán Martitegui. “Es un calzoncillo”, acotó Wanda, sin poder disimular su sorpresa.

Entonces, el actor volvió a mostrar la diminuta malla, que le quedaba ceñida en la parte delantera, y la conductora se ruborizó.

“Acá podemos ver que tiene un bolsillo”, explicó Nazareno mientras mostraba el traje de baño. “De adelante te queda más chiquitita”, lanzó Wanda, entre risas.

Mientras la conductora de MasterChef Celebrity se tapaba la cara, Casero se defendió con humor: “Puede ser. Soy piernudo”.

Pero la escena no terminó ahí. Nazareno se quitó la camisa y dejó ver su cuerpo trabajado, mientras Martitegui lanzó una observación que hizo todavía más divertido el momento: “Nunca la vi a Wanda colorada”.

Tentada de risa, la conductora le respondió con una frase que terminó de coronar el intercambio: “Es que vos no viste lo que yo vi”.

Una vez finalizada la presentación de su plato, sus compañeros de MasterChef Celebrity le cantaron a Nazareno “El elefante trompita”, en alusión al comentario sobre su parte íntima.

Antes de retirarse, el actor volvió a mostrar su traje de baño y Wanda Nara se tapó la cara, sin poder contener la risa.