Es muy grande riesgo que Nazareno Casero (39) asumió al aceptar hacer la primera versión teatral en el mundo de Bebé Reno, el libro que dio origen a la serie de Netflix: “Es una oportunidad muy linda, intensa y muy desafiante también”.

Pero él lo sabe muy bien la trascendencia de su unipersonal y lo toma como una ocasión para demostrar una vez más -como si hiciera falta- que no protagoniza por ser “un nepo baby", como les dicen a los hijos de famosos, en su caso de Alfredo Casero.

“El proyecto me llegó por Maxi Córdoba y Juan Pelosi, los productores. Me dijeron que les interesaba que lo hiciera, lo cual para mí fue un halago muy importante. De inmediato dije ¡hagámoslo!“, le contó sobre la obra que hará en la sala Pablo Picaso del Paseo La Plaza a Ciudad desde el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear.

Bebé Reno, con Nazareno Casero en el Paseo la Plaza.

Separado hace algunas semanas de Carolina Puntonet, con quien estuvo más de seis años en pareja, Nazareno aclaró que el afecto se mantiene, y que está “atravesando el duelo” enfocado a full en el trabajo.

-¿Te pone presión estar solo en el escenario?

-Sí, claro que sí porque es un salto al vacío donde tenés que ocuparte de todo. Si bien hay apoyo de algunos efectos... Quien venga a verla sabrá de lo que hablo.

Pero no deja de ser mía la responsabilidad arriba del escenario. En el último tiempo vengo con papeles desafiantes y está bueno salir de la zona de confort, indagar y bucear en estos personajes que son muy interesantes.

Nazareno Casero en Bebé reno, el unipersonal

-¿Qué diferencias hay con la serie?

-La mayor diferencia es que es la narración omnisciente de lo que vive este personaje.

En lo audiovisual uno puede desarrollar más otros personajes y contarlo desde otras perspectivas. Acá estás yendo desde la profundidad de la psicología y de la cabeza del autor. Vengan a verla porque también está bueno.

Nazareno Casero en Bebé Reno. (Foto: @caseronazareno)

-¿Es más cruda?

-Hace foco en aspectos mucho más coloquiales de lo que uno piensa. No es solamente la historia de un acoso o de un abuso, sino que es un poco un espejo de la humanidad. Tiene otra profundidad.

-Hiciste algunos cambios físicos para el personaje. ¿Te animarías a resignar algo más?

-Voy a descender en un espiral de locura hasta quedar totalmente tomado por el personaje (risas).

Nada de lo que tenga alrededor es tan o más importante. Tener que modificar un poco la vida para entrar en lo que siente y vive este personaje es interesante.

Nazareno Casero había boxeado con Jaime Lorente. (Foto: @caseronazareno)

-¿Ensyaste mucho?

-Venimos ensayando bastante duro, tiene que ser así. Son días largos, pero que a su vez que no terminan de rendir. Nunca es suficiente el tiempo para ensayar, pero en un momento tenés que soltar. Con el estreno tampoco, porque te quedás pensando en la letra. Es desafiante.

-¿Sos tan autoexigente como se te escucha?

-Siempre fui muy autoexigente, pero en otro momento era menos piadoso. Me castigaba más. La autocrítica es buena hasta un punto. Después cuando te empezás a tirar tierra encima vos mismo no está bueno.

Nazareno Casero en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear.

Ahora, si yo no me exijo, estudio, ensayo y repaso, es difícil. Hay que hacerlo porque al estar solo arriba del escenario te jugás el cuero.

Lo principal es estar seguro de lo que hacés, tener la letra para poder ir de atrás para adelante e inclusive decirla mientras bailás un meneaíto.

-¿Cómo estás luego de separarte de Carolina Puntonet?

-Estoy atravesando el duelo, fue una relación de seis años.

Nazareno Casero y su pareja (Foto: Movilpress)

-¿Te da miedo conocer salir a conocer gente y que te escrachen? ¿O que te pase algo como a tu personaje?

-Miedo no. Tampoco estoy pensando en eso (de buscar una nueva pareja). Pero no sé a quién le puede interesar con quién estoy comiendo.

Nazareno Casero en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear. (Foto: Solana Di Tullio)

-¿Y sentirte usado para hacerse famosas? Que se diga que le diste una Sube porque no la quisiste llevar a la casa, por ejemplo...

-Eso inclusive pueden decirlo sin que sea cierto. Me tiene sin cuidado. Lo importante es hacer las cosas bien, para estar tranquilo. Si estás con otra persona respetar.

Yo estoy atravesando el duelo y es lo que más me preocupa ahora. Lo que otros puedan decir no queda en mis manos, no me puedo hacer cargo.

Alfredo Casero se retiró de alta tras el reemplazo de cadera, acompañado por su hijo Nazareno. (Foto: Movilpress)

-¿Qué te pasa cuando ves memes de tu papá?

-En principio me da gracia. Después, más allá de coincidir o no. ¿Está haciendo algo inmoral? ¿Es repudiable? Como lo conozco y sé en lo que anda me puede dar risa, o decirle que tenga cuidado. Pero él es grande, hizo un carrerón y siempre hizo lo que quiso.

Nazareno Casero en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear. (Foto: Solana Di Tullio)

-¿Mandás sus memes?

-Me divierten. Tengo algún sticker y el que me gusta es el de “¡lo hacen absolutamente sabiéndolo!”, que lo uso para diversas cosas. Y cuando lo decís reconocen de lo que estás hablando.

(N del R: del momento en que Alfredo Casero se fue furioso del programa de Luis Majul en La Nación Más, en mayo de 2022). Eso fue divertido, pero también un momento de hartazgo de él. Hay algo de lo visceral que tiene, que es súper genuino y es indiscutible, entonces me divierte.

Nazareno Casero en Cha Cha Cha en un sketch con su papá, Alfredo

-Tenés un carácter moderado. ¿Es por antagonismo a tu papá? ¿Influye Claudia Galar, tu mamá?

-La gente no lo sabe, pero en realidad en mi familia la loca es mi vieja, mi viejo es el moderado. Ja.

Me han dado una buena vida. Me protegieron de todo lo que me tenían que proteger y me han dejado a la intemperie con lo que me tenían que dejar a la intemperie, entonces me he templado lo suficiente.

Estoy haciendo lo que me gusta, disfrutando. Si no estoy templado y tranquilo, estoy por ahí eligiendo mal el camino.

Nazareno Casero con Guillermina y Miranda, sus hermanas. (Foto: @caseronazareno)

-Tanto vos como Minerva y Guillermina se dedicaron al arte dramático. ¿Fueron influenciados por tu papá?

-Cero imposición. Siempre fue muy generoso de llevarnos a sus trabajos, dándonos herramientas para disfrutarlo. El medio es atractivo. Hay mucho disfrute cuando uno actúa. Muchas veces hay sufrimiento también, porque estás expuesto, porque todos pueden hablar de uno, te puedan decir nepobaby (N del R: hijo de poderosos).

-¿Cómo reaccionás ante esa provocación?

-Siempre les explico que nadie te regala la plata. Porque seas “el hijo de” no te van a mantener en un medio.

Nazareno Casero entre la felicidad por haber interpretado a Maradona y las polémicas: "Sé que me cae presión"

-¿Alfredo Casero no incidió para que seas Maradona en Sonido Bendito, la mega producción internacional?

-Risas. Los de Amazon eligieron y no sé si eso les inclina mucho la balanza. Hice una película en Brasil, Estamos juntos (2011), hace como 15 años. Me conocían por el laburo que hice, entonces. No puedo responder por cada acusación.

El otro trailer de Bebe Reno, el unipersonal de Nazareno Casero

-¿En qué proceso está tu parte creativa?

-Me cuesta imponerme yo como director. Podría hacer ciertas cosas, pero me llaman para trabajar de actor. Puedo trabajar como conductor, me divierten esas cosas.

Le doy también mucha importancia a las oportunidades que se me presentan. Tengo un montón de cosas escritas, un montón de cosas para hacer.

Lo nuevo de Nazareno Casero. (Foto: @caseronazareno)

-¿Vas a exponer algo de todo eso?

-Voy a salir con un canal para YouTube, un programa que se llama Viaje de Perros, que de turismo que hago con Rulo, mi perro nieto de Yeso. Tengo ya varios capítulos grabados. Estoy armando unas camionetas, que también estoy grabando eso.

Solana Di Tullio Video y edición