Con apenas tres años de trayectoria, Los Herrera se convirtieron en una de las bandas jóvenes con mayor proyección dentro del cuarteto.

En una charla distendida, los hermanos Franco y Federico Herrera repasaron sus comienzos, hablaron del apoyo de Facu Herrera, integrante de Q’ Lokura, y contaron algunas de las experiencias más impactantes que les tocó vivir desde que explotó su popularidad.

Cómo nació la banda Los Herrera

—Son hermanos y arrancaron la banda en 2022. ¿Cómo surgió el proyecto?

—Siempre me gustó mucho la música. Fede ya venía cantando y un día me propuso sumarme a un proyecto nuevo. Lo hicimos y acá estamos, tres años después.

Foto: @losherreraok

El papel fundamental de Facu Herrera

—¿El gusto por cantar viene de familia?

—Sí. Nuestro hermano Facu ya venía cantando desde hace mucho tiempo. Él nos contagió esta pasión por la música.

—¿Cómo era la relación entre ustedes cuando eran chicos?

—Nos peleábamos mucho, pero también éramos inseparables. Creo que por eso hoy seguimos juntos haciendo esto.

—¿Y con Facu?

—Como me lleva varios años, siempre tuve otro tipo de relación con él. Es casi como un papá para mí.

Foto: @losherreraok

Las canciones inspiradas en historias reales

—Tienen un tema que se llama “Me voy, ya me enteré”. ¿Alguna ex debería preocuparse?

—No sé si por ese tema, pero sí por algunas canciones del primer álbum. Ahí tiramos varios palitos (risas).

—¿Se inspiran en relaciones personales?

—Sí, en lo que vamos viviendo. También puede pasar que un amigo me cuente una historia y me inspire para escribir una canción.

Qué canción usarían para enamorar y cuál para terminar una relación

—¿Qué tema de Los Herrera usarían para conquistar a alguien?

—“Se me olvida”.

—¿Y para cortar una relación?

—“Carita triste”.

Foto: @losherreraok

La cábala antes de salir al escenario

—¿Tienen alguna rutina especial antes de cantar?

—Nos chocamos los cinco, hacemos una especie de piedra, papel o tijera improvisado y arrancamos.

—¿Todavía sienten nervios?

—Sí, siempre. Creo que el día que se pierda ese nervio ya no tendría sentido.

La caída en el escenario que se volvió viral

—¿Cuál fue el momento más incómodo que vivieron arriba de un escenario?

Fede Herrera —Me caí en un show en Plaza de la Música, en Córdoba. Fue uno de nuestros primeros recitales grandes.

—¿Te lastimaste?

—No, por suerte no. Pero quedó grabado, se viralizó en redes y lo vio todo el mundo.

@losherreraok PENAL PARA FEDE🟥 Hubo un pequeño fallo de cálculos pero nadie resultó herido 🤣💃🏻 Gonzalito quiso ayudar pero tenía el vaso en la mano justo ♬ sonido original - Los Herrera

De Duki a Abel Pintos: sus grandes referentes

—¿Qué famoso les gustaría que use una canción de ustedes en TikTok?

Fede —A mí Duki.

Franco —Y a mí Abel Pintos.

La respuesta dejó en evidencia las diferencias musicales que conviven dentro del grupo.

“Siempre seguí mucho la carrera de Duki y me inspiró para empezar a cantar”, contó Fede. “Mi gran inspiración sigue siendo mi hermano Facu”, agregó Franco.

Chino Herrera y Walter Salinas, dos potencias musicales.

El momento que nunca van a olvidar

—¿Qué sintieron la primera vez que un estadio entero cantó una canción de ustedes?

—Nos mirábamos entre nosotros y con los músicos sin poder creerlo. Era el momento con el que soñábamos.

Sin embargo, reconocieron que todavía hay situaciones cotidianas que los sorprenden incluso más.

“Hoy veníamos para Buenos Aires y en el aeropuerto había gente escuchando nuestras canciones. Esas cosas todavía nos parecen increíbles”, contaron.

“Hoy veníamos para Buenos Aires y en el aeropuerto había gente escuchando nuestras canciones. Esas cosas todavía nos parecen increíbles”. Los Herrera.

El secreto de su crecimiento

Los integrantes de Los Herrera también destacaron el rol clave que tuvieron las redes sociales en su explosión de popularidad.

“Los videos nos ayudaron muchísimo. La gente conoció facetas nuestras que quizás no mostramos arriba del escenario. Fue una parte muy importante de nuestro crecimiento”, aseguraron.

Cuando les pidieron definir a la banda con un emoji, eligieron el de la cara llorando de risa.

“Porque si entrás a nuestras redes, además de música, te vas a encontrar con mucho humor”, explicaron.

“Todavía no podemos creerlo”

Al cierre de la entrevista, los músicos confesaron que todavía sienten asombro por todo lo que están viviendo.

“Estar acá, haciendo esta nota, es algo que todavía no podemos creer. Estamos muy agradecidos”, concluyeron.

Los próximos proyectos de Los Herrera

En medio de uno de los momentos más importantes de su carrera, Los Herrera se encuentran presentando “El Comienzo”, su nuevo álbum integrado por diez canciones inéditas y compuestas por ellos mismos.

El dúo ya lanzó “Quién te dijo”, el primer adelanto del disco, y confirmó que en los próximos días llegarán nuevas canciones que completarán este trabajo con el que buscan mostrar una nueva etapa artística.

Además, los músicos tienen por delante una fecha muy especial: el próximo 17 de junio se presentarán en el Movistar Arena junto a Q’ Lokura, una de las bandas más convocantes del cuarteto y liderada por su hermano Facu Herrera.

“Hay cosas que hemos logrado hoy que quizás hace un tiempo creíamos imposibles”, reflexionaron durante la entrevista.

Mientras continúan sumando reproducciones en plataformas digitales y consolidando una comunidad cada vez más grande en redes sociales, Los Herrera apuestan fuerte por este nuevo material y por una agenda de shows que promete seguir ampliando el alcance de uno de los fenómenos emergentes más importantes del cuarteto argentino.