Con apenas 23 años, Candu Domínguez se ha transformado en una de las revelaciones artísticas del año y hoy nos deslumbra con la presentación de una nueva cumbia en solitario “Que vuelva él”.

Esta cantante y compositora nacida en Merlo, Provincia de Buenos Aires, reconocida por la potencia y versatilidad de su voz, desde muy chica encontró en la música su forma de expresión y empezó sus estudios de canto a los 9 años. Desarrollando una identidad que fusiona el pop latino y los sonidos urbanos hablando del amor, la identidad y los procesos personales con sensibilidad y honestidad.

Candu Domínguez presenta “Que Vuelva Él” (foto de prensa)

Su nuevo single “Que Vuelva Él” es una muestra de su talento como compositora e intérprete. Una cumbia que pide que vuelva, pero reconoce que esta mejor sin él. En el video clip Candu también explora su faceta actoral personificando a una madre que está sola con su hija y a pesar de la tristeza de la situación se sostiene con un ritmo alegre de cumbia.

Candu Domínguez es una de las voces emergentes más poderosas de la nueva escena musical argentina, como quedó ratificado en su encuentro con la española Rosalía y con la invitación de Arjona para que participara de uno de sus shows en el Movistar Arena. Ella tiene todo, una voz impresionante, sus propias canciones y una fuerte conexión con las audiencias digitales.

“Que Vuelva Él” fue compuesta por Candu Dominguez junto a Marcela Morelo, Fak y Gustavo Lozano “Tavo” y inaugura una nueva etapa en la que comienza a construir un repertorio propio y a consolidarse como una de las nuevas voces emergentes de la escena musical argentina.