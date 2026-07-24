Después de conquistar escenarios de distintos países y consolidarse como una de las voces más personales y comprometidas de la música iberoamericana, Muerdo vuelve a la Argentina.
El reconocido artista murciano presentará “Volver a donde nacen las canciones”, un espectáculo íntimo que recorrerá los momentos más importantes de su trayectoria a través de nuevas interpretaciones cargadas de sensibilidad y profundidad.
La primera fecha será el 6 de agosto en Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires, donde ofrecerá un show único acompañado por invitados especiales.
Fechas de la gira “Volver a donde nacen las canciones”
- 6 de agosto: CABA – Niceto Club
- 8 de agosto: Paraná
- 9 de agosto: La Plata
- 3 de septiembre: Mar del Plata
- 4 de septiembre: Tandil
- 5 de septiembre: Olavarría
- 6 de septiembre: Junín
- 10 de septiembre: Lomas de Zamora
- 11 de septiembre: San Isidro