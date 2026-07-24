Después de conquistar escenarios de distintos países y consolidarse como una de las voces más personales y comprometidas de la música iberoamericana, Muerdo vuelve a la Argentina.

El reconocido artista murciano presentará “Volver a donde nacen las canciones”, un espectáculo íntimo que recorrerá los momentos más importantes de su trayectoria a través de nuevas interpretaciones cargadas de sensibilidad y profundidad.

La primera fecha será el 6 de agosto en Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires, donde ofrecerá un show único acompañado por invitados especiales.

Fechas de la gira “Volver a donde nacen las canciones”