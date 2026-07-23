El DJ y productor alemán Boris Brejcha confirmó oficialmente todos los detalles de “Reflections”, el espectáculo más ambicioso de su carrera, que llegará a la Argentina el próximo 17 de octubre en Parque Sarmiento. Con un imponente diseño de escenario inspirado en su icónica máscara, una puesta audiovisual completamente inmersiva buscará ofrecer una experiencia que trascienda el concepto tradicional de un show en vivo.

Lejos de tratarse de una nueva gira, “Reflections” representa un punto de inflexión en la evolución artística del productor alemán. El concepto nació de una profunda reflexión personal sobre el vínculo construido con su público a lo largo de casi dos décadas de trayectoria.

“Este show surgió de una experiencia muy personal. En algún momento, acumulas años de trabajo, de giras, de música, y empiezas a preguntarte: ¿Qué les estoy reflejando a las personas que me han brindado tanta energía a lo largo de los años? Esa pregunta se convirtió en el concepto. La idea es que todo lo que el público envía al escenario regrese a ellos, transformado. No es una actuación en el sentido tradicional, es un diálogo. Lo que lo diferencia de todo lo que he hecho antes es que el espectáculo fue diseñado como una pieza única y unificada”, explica Brejcha.

Boris construyó un camino completamente independiente que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas e influyentes de la escena electrónica mundial. Para esta nueva producción, el músico asegura que trabajó durante meses desarrollando un repertorio pensado exclusivamente para el espectáculo, priorizando una experiencia sensorial en la que la música y el aspecto visual funcionan como una única obra.

“He estado creando música nueva desde cero para esta gira: piezas que solo tienen sentido en el contexto de este espectáculo. El estilo sonoro está diseñado especialmente para que ciertos elementos se muevan en función del show de una manera específica: cosas que se sienten más que se oyen. También me preparo mentalmente. Un espectáculo como este exige un estado mental muy específico. Necesito estar completamente presente, completamente conectado, desde el primer segundo hasta el último”.

Argentina será uno de los primeros países en recibir “Reflections”, una decisión que, según el propio Brejcha, responde al vínculo especial que mantiene con el público local desde hace varios años.

“Cuando veo los mensajes, los tatuajes, la gente que viaja desde otros países solo para estar allí, es difícil de asimilar. Haces música solo en un estudio, a menudo sin saber si lo que creas conecta con alguien. Y luego llegas a un lugar como Argentina y te das cuenta de que conecta profundamente, de maneras que nunca imaginaste. No me lo tomo a la ligera. El amor que recibo del público es prestado; tienes que devolverlo con tu trabajo, entregándote por completo, dando siempre lo mejor de ti. Argentina me inspira a ser mejor. Siempre”.

La noche del 17 de octubre promete convertirse en uno de los encuentros más importantes del calendario electrónico argentino. El line up estará encabezado por Boris Brejcha y contará además con Ann Clue y el dúo Frieder & Jakob, dos artistas fundamentales dentro del universo creativo de Fckng Serious, completando una experiencia íntegramente concebida bajo la identidad del sello.

Con una propuesta que combina innovación tecnológica, producción audiovisual de gran escala y una narrativa artística profundamente personal, “Reflections” buscará marcar un nuevo capítulo en la relación entre Boris Brejcha y el público argentino, uno de los más apasionados y fieles de su carrera.