“Visitando al Sr. Green”, escrita por Jeff Baron, regresa a la cartelera porteña con una nueva versión protagonizada por Jorge Suárez y Facundo Arana con dirección de Santiago Doria. El esperado estreno será el 9 de septiembre en el Multiteatro, con funciones de miércoles a domingo.

De qué trata “Visitando al Sr. Green”

La trama sigue a Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, tras protagonizar un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green, un viudo mayor que vive solo, recibe una condena judicial muy particular: deberá visitarlo una vez por semana durante seis meses para ayudarlo en las tareas cotidianas.

Lo que comienza como una obligación termina convirtiéndose en una relación transformadora. A medida que avanzan los encuentros, ambos personajes dejan de lado sus diferencias generacionales, culturales y personales para construir un vínculo basado en la confianza, la empatía y el respeto.

“Visitando al Sr. Green”, con Jorge Suárez y Facundo Arana. Dirección: Santiago Doria

La producción general está a cargo de Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.

Entradas para “Visitando al Sr. Green”

Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet.