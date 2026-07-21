Los fanáticos de Juli Castro tendrán un motivo más para disfrutar de las vacaciones de invierno.

La actriz, bailarina, cantante y creadora de contenido será la gran invitada de Fuerza Bruta y participará de dos funciones especiales que prometen convertirse en uno de los eventos más comentados de la temporada.

La incorporación de la joven artista se dará los próximos 28 y 29 de julio, cuando se suba al escenario de Sala SinPiso para formar parte de dos de las escenas más impactantes del espectáculo inmersivo que continúa conquistando al público en Buenos Aires.

Juli Castro. Foto: prensa

Cuándo estará Juli Castro en Fuerza Bruta

La participación de Juli Castro será exclusiva de dos funciones:

Lunes 28 de julio – 21:00

Martes 29 de julio – 21:00

Durante ambas presentaciones, la influencer y actriz se integrará al universo de Fuerza Bruta participando en dos de las secuencias más icónicas del show, donde el vuelo, el agua, la música y la interacción con el público son protagonistas.

En los últimos años, Juli Castro se consolidó como una de las figuras jóvenes con mayor crecimiento del espectáculo argentino.

Con millones de seguidores en redes sociales, actualmente forma parte del equipo de LUZU TV, protagoniza el musical La Llamada y también participó en la serie de Disney+ Playback: Una somos dos.

Su carrera combina actuación, canto, baile y creación de contenido, convirtiéndola en una de las artistas con mayor llegada al público adolescente y juvenil.

Juli Castro. Foto: prensa

Fuerza Bruta apuesta a una experiencia diferente en cada función

Uno de los sellos distintivos de Fuerza Bruta es que ninguna función es exactamente igual a otra. El espectáculo suele incorporar invitados especiales, nuevas intervenciones y sorpresas que hacen que cada presentación sea una experiencia distinta.

La llegada de Juli Castro se enmarca justamente en esa propuesta de constante renovación que caracteriza al show desde hace años.

Con música en vivo, acrobacias aéreas, agua, efectos visuales y una puesta inmersiva que elimina la tradicional separación entre escenario y espectadores, Fuerza Bruta vuelve a convertirse en uno de los grandes atractivos de las vacaciones de invierno en Buenos Aires.

Después de recorrer escenarios de países como Brasil, México, Perú, Inglaterra y Corea del Sur, la compañía continúa presentando su exitoso espectáculo en la ciudad con funciones que siguen sumando invitados y experiencias únicas para el público.