La Plaza de los Chicos 2026 vuelve con una programación imperdible para las vacaciones de invierno. Del 18 de julio al 2 de agosto, el clásico festival infantil del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires) reunirá musicales, magia, teatro, humor y espectáculos interactivos para toda la familia en las salas Pablo Neruda y Pablo Picasso.

Los Raviolis presentan “Piyama Party”

Ganadores del Premio Konex 2025 a la música infantil, Los Raviolis llegan por primera vez al teatro con Piyama Party, una divertida comedia musical dirigida por Diego Reinhold que retrata, con humor y emoción, el caos cotidiano de la crianza.

La obra se presenta en la Sala Pablo Picasso del 22 de julio al 2 de agosto, con funciones diarias y horarios especiales los sábados.

KI, el lugar de las criaturas

La Kompañía Romanelli presenta un impactante espectáculo visual donde criaturas gigantes, muñecas voladoras y personajes fantásticos invitan al público a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de volver a mirar el mundo con ojos de niño.

Las funciones serán en la Sala Pablo Neruda.

Magia Mash Up vuelve con nuevas ilusiones

Uno de los grandes éxitos del festival regresa con una nueva edición. Abril, Mago Merpin, Dolly Kent y el explosivo DJ Pinche Cabrón combinan magia, música, humor, acrobacias y participación del público en un show dinámico para toda la familia.

Soy Muni! regresa con “Hola Corazones!”

La querida creadora de contenido infantil vuelve al escenario con un espectáculo renovado que reúne sus clásicos musicales y las canciones de su nuevo disco Hola Corazones!.

Con bailarines, juegos y mucha interacción, el show propone una verdadera fiesta para las infancias.

K Pop Revolución Show

Las fanáticas del K-Pop podrán disfrutar de una historia protagonizada por tres jóvenes artistas que, entre coreografías y canciones, muestran el valor de la amistad, el esfuerzo y la autenticidad.

Habrá funciones durante gran parte de las vacaciones de invierno.

Ivo Magia presenta “Mágicamente”

Con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, Ivo Magia llega al teatro con un espectáculo que mezcla ilusionismo, humor y música, consolidándose como uno de los grandes atractivos del festival.

Dafne y el Dragón

Inspirado en las canciones de María Elena Walsh, este musical fantástico aborda temas como los miedos, el duelo y la inteligencia emocional a través de una historia conmovedora y llena de imaginación.

La Caja No Encaja

La compañía Amichis reinventa el mito de Pandora en una propuesta teatral que combina circo, fantasía y aventuras para reflexionar sobre la curiosidad y el crecimiento.

Viva las Brujas

Este musical propone una historia sobre la identidad, la diversidad y la valentía de ser uno mismo, acompañando a un grupo de jóvenes acusadas de brujería en un viaje hacia la verdad.

Soy Solcito presenta “La Flor de mi Jardín”

Con cuentos, canciones y juegos, Soy Solcito ofrece una experiencia sensible que invita a las familias a conectar con las emociones, el amor y la ternura.

Amigos Brainrot

Los personajes virales de Internet como Crocodilo Bombardino, Ballerina Capuchina, Tiburón Tralalero Tralala y Tung Tung Tung Sahur llegan al teatro con un show que combina humor, música y un mensaje sobre el uso responsable del celular.