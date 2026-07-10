La cartelera porteña suma una nueva propuesta para los amantes del teatro independiente. “Luces en el espejo: la última función”, el unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Osvaldo Peluffo, tendrá su estreno el domingo 12 de julio a las 20 en el Teatro Beckett, con una puesta que invita al público a recorrer los límites entre la realidad, la memoria y la imaginación.

Con una estética minimalista y una fuerte carga emocional, la obra se presenta como una experiencia íntima que explora los sueños, las frustraciones y los deseos de un hombre enfrentado a su propia historia.

De qué trata Luces en el espejo: la última función

La obra propone un recorrido poético y surrealista por la mente de un protagonista que intenta reconciliarse con aquello que imaginó para su vida y con todo lo que quedó pendiente.

A través de un relato que combina teatro, cine y fantasía, el personaje revisita sus anhelos, sus fracasos y la infancia que aún resiste dentro suyo, en una historia que reflexiona sobre el amor, el paso del tiempo, la soledad y la búsqueda de sentido.

Con una narrativa profundamente humana, el espectáculo invita al espectador a preguntarse qué ocurre cuando la vida soñada nunca llega a concretarse y qué permanece cuando solo queda enfrentarse al propio reflejo.

Foto: prensa Por: Estefania Lisi

Un homenaje al cine dentro del escenario

Uno de los rasgos distintivos de la propuesta es el diálogo permanente con algunas de las películas más emblemáticas de la historia del cine.

A lo largo de la obra aparecen referencias y guiños a títulos como Taxi Driver, El resplandor, Nosferatu, Joker, Chaplin, Trainspotting y La naranja mecánica, integrados a una puesta que resignifica esas imágenes desde una mirada teatral y profundamente personal.

Lejos de ser simples homenajes, estos clásicos funcionan como parte del universo emocional del protagonista y enriquecen una historia donde la ficción y la realidad se entrelazan.

Cuándo y dónde se estrena

“Luces en el espejo: la última función” estrenará el domingo 12 de julio a las 20 horas en el Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556, Ciudad de Buenos Aires).

La obra cuenta con guion y actuación de Rodrigo Mauregui, dirección de Osvaldo Peluffo, diseño de luces y sonido de Ivana Barcelona, asistencia de dirección de Manuela Gigoux y producción de prensa a cargo de Kevin Melgar.

Con una propuesta que combina poesía, surrealismo y una profunda reflexión sobre la condición humana, el espectáculo busca convertirse en una de las nuevas apuestas del circuito teatral independiente porteño.