Coco Palmer estrenó “Brindemos Los 2”, una innovadora obra conceptual realizada junto a Suriz y producida en colaboración con The Red Noise y Towsak.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip con estética cyberpunk que combina ciencia ficción, escenarios futuristas y una narrativa distópica para dar inicio a una nueva etapa artística del productor argentino.

El nuevo sencillo fue concebido y desarrollado íntegramente por Coco Palmer.

Suriz, The Red Noise y Towsak se suman a la nueva apuesta de Coco Palmer

La canción cuenta con la participación de Suriz (Juan Suriz Korin), reconocido referente de la escena nocturna porteña y creador de Flash, una de las fiestas más influyentes de Buenos Aires.

La producción musical estuvo a cargo de Coco Palmer, The Red Noise (Ian Farid Chanta) y Towsak (Tomás López Sassoon), dos destacados exponentes de la escena bass argentina que han participado en festivales internacionales, entre ellos Lollapalooza, y mantienen una fuerte presencia dentro del circuito de música electrónica nacional.

La mezcla y la masterización fueron realizadas por el productor e ingeniero español Vanger (Francisco Javier Verdú Valls), reconocido por su trabajo dentro de la escena bass europea.

El videoclip de “Brindemos Los 2” propone una historia de ciencia ficción

Dirigido por Tomás Alfiz, el videoclip amplía el concepto de la canción a través de una historia ambientada en un futuro distópico donde los seres humanos dependen de un chip digital para mantenerse activos y conectados.

En una sociedad donde la energía, las emociones y la celebración parecen haberse extinguido, el protagonista inicia una búsqueda para encontrar el último dispositivo capaz de devolver la vitalidad a la humanidad.

Con referencias a clásicos del género como Matrix, la producción utiliza la música como símbolo de libertad, conexión humana y resistencia frente a un sistema completamente controlado.

Coco Palmer apuesta por una experiencia musical y audiovisual

Con “Brindemos Los 2”, Coco Palmer reafirma su identidad artística al combinar bass music, UK garage, electrónica y una narrativa cinematográfica en una propuesta integral que busca ofrecer una experiencia inmersiva para el público.

Ficha técnica

Lanzamiento: 9 de julio de 2026.

Artista: Coco Palmer x Suriz ft. The Red Noise x Towsak.

Canción: Brindemos Los 2.

Acerca de Coco Palmer

Coco Palmer es un productor, compositor e ingeniero de mezcla y masterización argentino que se ha consolidado como una de las figuras emergentes más destacadas de la nueva generación de productores latinoamericanos.

A lo largo de su carrera participó en proyectos que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, colaborando con artistas de la escena urbana y electrónica y trabajando en lanzamientos vinculados a sellos internacionales como Sony Music, Warner Music y Universal Music.

Entre sus trabajos más exitosos figuran “Inocente”, con más de 200 millones de visualizaciones; “Soltero”, que supera los 150 millones de reproducciones; y “Tattoo”, junto a La Joaqui y Elaggume, que acumula más de 50 millones de reproducciones.

Actualmente desarrolla una propuesta artística que fusiona dubstep, drum & bass, UK garage, bass music y pop electrónico, llevando el trabajo del productor más allá del estudio para construir experiencias audiovisuales con una identidad propia.