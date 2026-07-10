El conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato por la difusión de una fake news en Luzu TV parece haber encontrado un punto de calma. Luego de que se hablara de una demanda por 750 millones de pesos, se conoció que la actriz finalmente optó por no iniciar acciones legales contra el conductor y empresario.

La información fue confirmada por Barby Franco durante el programa Pasó en América, donde aseguró que ambas partes lograron recomponer el diálogo tras el escándalo que se generó por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge, el padre de Lionel Messi.

QUÉ PASÓ ENTRE FLORENCIA PEÑA Y NICOLÁS OCCHIATO

Según explicó la panelista, las conversaciones entre la actriz y el creador de Luzu TV se retomaron en un clima mucho más distendido.

"Hablaron con las aguas muy calmas“, señaló Barby Franco, dejando entrever que el conflicto quedó encaminado y que ya no habría lugar para una batalla judicial.

Incluso deslizó que Florencia Peña podría volver a participar de El Show del Verano, el ciclo de streaming donde ocurrió el episodio que desencadenó la polémica.

Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Messi y la destrozaron en las redes (Luzu TV y redes)

EL MILLONARIO RECLAMO QUE QUEDÓ SIN EFECTO

Días atrás, el abogado Fernando Burlando había confirmado que evaluaban reclamar una importante indemnización.

En ese momento explicó que el monto contemplaba no solo los ingresos que percibía la actriz por su participación en el programa, sino también los perjuicios derivados de la situación.

Además, aseguró que Peña atravesaba un momento de profundo malestar por todo lo ocurrido.

MARLEY, CLAVE EN EL ACERCAMIENTO

En medio de la tensión, una de las personas que habría colaborado para recomponer la relación fue Marley, amigo de ambas partes.

El conductor mantiene un vínculo cercano tanto con Florencia Peña como con Nicolás Occhiato, y recientemente coincidió con ellos en Estados Unidos durante la cobertura del Mundial 2026, donde se habrían producido los primeros gestos de acercamiento.

Foto: Instagram (@marley_ok)

LA RESPUESTA DE NICOLÁS OCCHIATO

Tras el escándalo, Nicolás Occhiato había hablado públicamente en Nadie dice nada y asumió la responsabilidad institucional por lo sucedido.

"Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. El responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que creo pertinentes“, expresó.

El conductor también remarcó que ya habían pedido las disculpas correspondientes y sostuvo que el conflicto estaba aclarado. Además, desmintió que el episodio hubiera provocado la salida de auspiciantes de Luzu TV.

"No se bajó ninguna marca, seguimos acá. Todo lo que se dijo también fue mentira“, afirmó.