Los ojos claros de José Meolans (48) se habrían posado únicamente en una morocha de 37 años, con quien habría comenzado un romance.

Medalla de oro en los 50 metros libre en el Mundial de Pileta Corta disputado en Moscú, Rusia en 2022, el cordobés hace tres meses estaría en pareja con Florencia Cerejido.

La chica en cuestión es madre de Gael y se dedica a la producción y asesoría de imagen.

Florencia Cereijido (Foto: @florcereijido)

Meolans es padre de Martina (16), Felicitas (8) y Lautaro (7) fruto de su matrimonio con Valeria Lebeau.

Un dato que hoy en día es crucial es que José Meolans tiene a Florencia Cerejido entre sus apenas 168 seguidos de Instagram.

Las mejores fotos de Florencia Cerejido, la nueva novia de José Meolans

Florencia Cereijido, la novia de José Meolans. (Foto: @florcereijido)

Florencia Cereijido, la novia de José Meolans. (Foto: @florcereijido)

Florencia Cereijido, la novia de José Meolans. (Foto: @florcereijido)

Florencia Cereijido, la novia de José Meolans. (Foto: @florcereijido)