El 9 de julio, Luana Fernández recibió la visita de su mamá, Gilda, durante un emotivo Congelados en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El reencuentro estuvo cargado de emoción, palabras de amor, mensajes de aliento y también de una advertencia picante.

Apenas ingresó a la casa, Gilda le habló con ternura a su hija, que no pudo contener las lágrimas tras más de cuatro meses sin verla.

“¿Dónde está esa princesa que tanto pedía por su mamá? Acá está mi princesa. No te muevas, te voy a dar un abrazo fuerte”, le dijo.

Luego, buscó llevarle tranquilidad sobre su familia: “Estamos todos bien. Tus abuelos te mandan saludos. Tu abuelo es tu fan número uno. Tu papá y tus hermanos te mandan saludos. Te vemos siempre, estás preciosa”.

La mamá de Luana entró a Gran Hermano y dejó una advertencia: "Alejate de los garcas" (captura de Telefe)

LAS VALIOSAS PALABRAS DE GILDA A LUANA

Conmovida, Gilda también aprovechó para reforzar la confianza de Luana. “Valés oro, que nadie te haga pensar lo contrario. Sos hermosa, sos amada y lo estás haciendo bien. Tu sueño está acá y vos ya ganaste”, expresó.

Y agregó: “Seguí tu intuición, tus pensamientos. Sos inteligente, sos muy valiosa. Confiá en vos. No bajes los brazos. No te lo permito”.

En ese marco, también le hizo un pedido muy particular: “Dejá de fumar tanto”.

La mamá de Luana entró a Gran Hermano y dejó una advertencia: "Alejate de los garcas" (captura de Telefe)

LA LETAL ADVERTENCIA DE LA MAMÁ DE LUANA EN GRAN HERMANO

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando ya se retiraba de la casa. Mientras caminaba por el pasillo de salida, Gilda le gritó a su hija un último y contundente consejo: “¡Alejate de los garcas!”.

Además de Luana, la mamá de la participante tuvo unas breves pero afectuosas palabras para otros dos jugadores. A Pincoya le agradeció por cuidar a su hija durante la convivencia, mientras que a Sol le dijo que era “una reina” y que la querían mucho.

Una vez que Gilda abandonó la casa y finalizó el Congelados, Luana corrió a abrazar a Pincoya, revalidando el vínculo y el cariño que construyeron dentro del reality.